Pánské legíny Nike ACG „Lunar Ray“ Dri-FIT ADV na terénní běh

Recyklované materiály
Nike ACG „Lunar Ray“
Pánské legíny Dri-FIT ADV na terénní běh
Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken
Stezky se samy neuběhnou. Tak vyraz do terénu v těhle těsně přiléhajících legínách, které pomáhají snižovat odírání. Čtyři kapsy (jedna se zipem a navržená tak, aby se do ní vešla většina telefonů) ti dají bezpečný úložný prostor. Prodyšný a rychleschnoucí materiál tě navíc udrží po celou dobu v pohodlí.
- Zobrazená barva: Černá/Summit White
- Styl: IO9673-010
Nike ACG „Lunar Ray“
Stezky se samy neuběhnou. Tak vyraz do terénu v těhle těsně přiléhajících legínách, které pomáhají snižovat odírání. Čtyři kapsy (jedna se zipem a navržená tak, aby se do ní vešla většina telefonů) ti dají bezpečný úložný prostor. Prodyšný a rychleschnoucí materiál tě navíc udrží po celou dobu v pohodlí.
Technologie odvádějící pot
Nike Dri-FIT ADV zdokonaluje naši technologii odvádění potu vylepšeným větráním a prodyšnými zónami, díky kterým zůstaneš v suchu a pohodlí.
Aerodynamický střih
Elastický pas si můžeš podle potřeby stáhnout šňůrkou. A aby byl aerodynamický vzhled zachován až ke kotníkům, přidali jsme na manžety zipy.
Neustále připraveni
Celkem čtyři kapsy: dvě boční síťované kapsy, jedna vnitřní kapsa ve vnitřní vložce a jedna zadní kapsa na zip. Vejdou se do nich gely, solné tablety i telefon.
Podrobnosti o produktu
- Hlavní část: 83 % polyester / 17 % elastan. Síťovina: 82 % polyester / 18 % elastan. Všité slipy: 89 % recyklovaný polyester / 11 % elastan.
- Zúžený střih
- Pružný pas s logem ACG a vnější stahovací šňůrkou
- Nastavitelné zipy na manžetách
- Reflexní loga Nike ACG a Nike Swoosh
- Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Summit White
- Styl: IO9673-010
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 187 cm
- Zúžený střih: přiléhavý a dobře padne
- Nohavice: sahají ke kotníkům
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Nike ACG „Lunar Ray“