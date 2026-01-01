Pánské kraťasy Nike NBA Swingman Dallas Mavericks

Recyklované materiály
Dallas Mavericks
Pánské kraťasy Nike NBA Swingman
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Kraťasy Nike NBA Swingman Dallas Mavericks jsou inspirované originálním oblečením hráčů NBA.Jsou z materiálu, který odvádí pot, a mají stejné designové prvky, jaké znáš z dresů hráčů tvého týmu.V bočních kapsách máš všechny nezbytnosti po ruce.100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
- Zobrazená barva: Bílá/College Navy/Game Royal/Game Royal
- Styl: AJ5598-100
Dallas Mavericks
INSPIROVÁNO TVÝM NBA TÝMEM.
Kraťasy Nike NBA Swingman Dallas Mavericks jsou inspirované originálním oblečením hráčů NBA.Jsou z materiálu, který odvádí pot, a mají stejné designové prvky, jaké znáš z dresů hráčů tvého týmu.V bočních kapsách máš všechny nezbytnosti po ruce.100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Výhody
- Materiál s technologií Dri-FIT odvádí pot a příjemně se nosí.
- Dvojitě pletený síťovinový materiál je lehký a současně odolný.
- V lemu jsou rozparky, a tak se můžeš volně hýbat.
Podrobnosti o produktu
- Kapsy
- Loga NBA a týmu
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Bílá/College Navy/Game Royal/Game Royal
- Styl: AJ5598-100
Velikost a střih
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Dallas Mavericks