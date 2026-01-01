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Pánské kraťasy Nike NBA Swingman Dallas Mavericks - Bílá/College Navy/Game Royal/Game Royal

Recyklované materiály

Dallas Mavericks

Pánské kraťasy Nike NBA Swingman

69,99 €

100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Kraťasy Nike NBA Swingman Dallas Mavericks jsou inspirované originálním oblečením hráčů NBA.Jsou z materiálu, který odvádí pot, a mají stejné designové prvky, jaké znáš z dresů hráčů tvého týmu.V bočních kapsách máš všechny nezbytnosti po ruce.100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.


  • Zobrazená barva: Bílá/College Navy/Game Royal/Game Royal
  • Styl: AJ5598-100

Dallas Mavericks

69,99 €

INSPIROVÁNO TVÝM NBA TÝMEM.

Kraťasy Nike NBA Swingman Dallas Mavericks jsou inspirované originálním oblečením hráčů NBA.Jsou z materiálu, který odvádí pot, a mají stejné designové prvky, jaké znáš z dresů hráčů tvého týmu.V bočních kapsách máš všechny nezbytnosti po ruce.100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Výhody

  • Materiál s technologií Dri-FIT odvádí pot a příjemně se nosí.
  • Dvojitě pletený síťovinový materiál je lehký a současně odolný.
  • V lemu jsou rozparky, a tak se můžeš volně hýbat.

Podrobnosti o produktu

  • Kapsy
  • Loga NBA a týmu
  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Bílá/College Navy/Game Royal/Game Royal
  • Styl: AJ5598-100

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

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    Pánské kraťasy Nike NBA Swingman Dallas Mavericks

    Dallas Mavericks

    69,99 €

    Dolaď si styl