Pánské kraťasy Nike NBA Swingman Dallas Mavericks Icon Edition

Milan723259465
Skvělý materiál,nádherný design,velikost přesná.
Recyklované materiály
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Kraťasy Nike NBA Swingman Dallas Mavericks Icon Edition jsou inspirované originálním oblečením hráčů NBA. Jejich materiál dobře odvádí pot a po stranách mají snadno přístupné kapsy. Designové prvky s týmovými motivy ukazují, komu fandíš. 100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Dallas Mavericks Icon Edition
UKAŽ, KOMU FANDÍŠ.
Kraťasy Nike NBA Swingman Dallas Mavericks Icon Edition jsou inspirované originálním oblečením hráčů NBA. Jejich materiál dobře odvádí pot a po stranách mají snadno přístupné kapsy. Designové prvky s týmovými motivy ukazují, komu fandíš. 100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Milan723259465
Skvělý materiál,nádherný design,velikost přesná.
Dallas Mavericks Icon Edition