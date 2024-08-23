Pánské kraťasy Nike NBA Swingman Chicago Bulls Icon Edition

Riccardo
Molto belli, pantaloncini molto leggeri, e molto comodi sia come abbigliamento lifestyle che per l’attività sportiva
Recyklované materiály
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Kraťasy Nike NBA Swingman Chicago Bulls Icon Edition jsou inspirované originálním oblečením hráčů NBA. Jejich materiál dobře odvádí pot a po stranách mají snadno přístupné kapsy. Designové prvky s týmovými motivy ukazují, komu fandíš. 100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Chicago Bulls Icon Edition
UKAŽ, KOMU FANDÍŠ.
Kraťasy Nike NBA Swingman Chicago Bulls Icon Edition jsou inspirované originálním oblečením hráčů NBA. Jejich materiál dobře odvádí pot a po stranách mají snadno přístupné kapsy. Designové prvky s týmovými motivy ukazují, komu fandíš. 100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.8
Riccardo
Molto belli, pantaloncini molto leggeri, e molto comodi sia come abbigliamento lifestyle che per l’attività sportiva
Ottimo pantaloncino
Patrizia501063455
Pantaloncini molto belli acquistati taglia m per mio figlio di 16 anni è rimasto molto contento. Ottimo acquisto
Marcin793570222
super polecam
Chicago Bulls Icon Edition