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Pánské kraťasy Nike NBA Swingman Chicago Bulls Icon Edition - University Red/Bílá/Bílá

Recyklované materiály

Chicago Bulls Icon Edition

Pánské kraťasy Nike NBA Swingman

69,99 €

100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Kraťasy Nike NBA Swingman Chicago Bulls Icon Edition jsou inspirované originálním oblečením hráčů NBA. Jejich materiál dobře odvádí pot a po stranách mají snadno přístupné kapsy. Designové prvky s týmovými motivy ukazují, komu fandíš. 100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.


  • Zobrazená barva: University Red/Bílá/Bílá
  • Styl: AJ5593-657

Chicago Bulls Icon Edition

69,99 €

UKAŽ, KOMU FANDÍŠ.

Kraťasy Nike NBA Swingman Chicago Bulls Icon Edition jsou inspirované originálním oblečením hráčů NBA. Jejich materiál dobře odvádí pot a po stranách mají snadno přístupné kapsy. Designové prvky s týmovými motivy ukazují, komu fandíš. 100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Výhody

  • Materiál s technologií Dri-FIT odvádí pot a příjemně se nosí.
  • Dvojitě pletený síťovinový materiál je lehký a současně odolný.
  • V lemu jsou rozparky, a tak se můžeš volně hýbat.

Podrobnosti o produktu

  • Boční kapsy ve švu
  • 100 % recyklovaný polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: University Red/Bílá/Bílá
  • Styl: AJ5593-657

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (24)

Hvězdičky: 4.8

  • Riccardo

    Molto belli, pantaloncini molto leggeri, e molto comodi sia come abbigliamento lifestyle che per l’attività sportiva

  • Ottimo pantaloncino

    Patrizia501063455

    Pantaloncini molto belli acquistati taglia m per mio figlio di 16 anni è rimasto molto contento. Ottimo acquisto

  • Marcin793570222

    super polecam

Pánské kraťasy Nike NBA Swingman Chicago Bulls Icon Edition

Chicago Bulls Icon Edition

69,99 €

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