Pánské kraťasy Nike NBA Swingman Chicago Bulls Association Edition

minhtrang-restaurantk125416916
Super Qualität.sehr schön 😻
Recyklované materiály
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Kraťasy Swingman Chicago Bulls Association Edition se inspirovaly skutečnými kraťasy NBA. Jsou vyrobené z vláken odvádějících pot, mají boční kapsy pro snadné uložení nezbytností a designové prvky, které můžeš vidět i na kraťasech hráčů tvého týmu. 100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Chicago Bulls Association Edition
INSPIRACE SKUTEČNOU NBA
Kraťasy Swingman Chicago Bulls Association Edition se inspirovaly skutečnými kraťasy NBA. Jsou vyrobené z vláken odvádějících pot, mají boční kapsy pro snadné uložení nezbytností a designové prvky, které můžeš vidět i na kraťasech hráčů tvého týmu. 100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
minhtrang-restaurantk125416916
Super Qualität.sehr schön 😻
TeresaA975245030
Tuve que comprar una talla más, pero ahora estoy contenta con la compra
Chicago Bulls Association Edition