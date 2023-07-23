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Pánské kraťasy Nike NBA Swingman Chicago Bulls Association Edition - Bílá/University Red/Černá

Recyklované materiály

Chicago Bulls Association Edition

Pánské kraťasy Nike NBA Swingman

69,99 €

100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Kraťasy Swingman Chicago Bulls Association Edition se inspirovaly skutečnými kraťasy NBA. Jsou vyrobené z vláken odvádějících pot, mají boční kapsy pro snadné uložení nezbytností a designové prvky, které můžeš vidět i na kraťasech hráčů tvého týmu. 100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.


  • Zobrazená barva: Bílá/University Red/Černá
  • Styl: AJ5592-100

Chicago Bulls Association Edition

69,99 €

INSPIRACE SKUTEČNOU NBA

Kraťasy Swingman Chicago Bulls Association Edition se inspirovaly skutečnými kraťasy NBA. Jsou vyrobené z vláken odvádějících pot, mají boční kapsy pro snadné uložení nezbytností a designové prvky, které můžeš vidět i na kraťasech hráčů tvého týmu. 100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Výhody

  • Materiál s technologií Dri-FIT odvádí pot a příjemně se nosí.
  • Dvojitě pletený síťovinový materiál je lehký a současně odolný.
  • V lemu jsou rozparky, a tak se můžeš volně hýbat.

Podrobnosti o produktu

  • Standardní střih působí ležérně a uvolněně
  • Boční kapsy ve švu
  • 100 % recyklovaný polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Bílá/University Red/Černá
  • Styl: AJ5592-100

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (2)

Hvězdičky: 5

  • minhtrang-restaurantk125416916

    Super Qualität.sehr schön 😻

  • TeresaA975245030

    Tuve que comprar una talla más, pero ahora estoy contenta con la compra

Pánské kraťasy Nike NBA Swingman Chicago Bulls Association Edition

Chicago Bulls Association Edition

69,99 €

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