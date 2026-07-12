Pánské kraťasy Nike NBA Swingman Boston Celtics

Soddisfatto
SaviF661124375
Ever Bleed Green 🤍💚 Davvero bellissimo!
Recyklované materiály
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Kraťasy Nike NBA Swingman Boston Celtics se inspirovaly originálními kraťasy z NBA.Jsou z materiálu, který odvádí pot, a mají stejné designové prvky, jaké znáš z dresů hráčů tvého týmu.V bočních kapsách máš všechny nezbytnosti po ruce.100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Boston Celtics
INSPIROVÁNO TVÝM NBA TÝMEM.
Kraťasy Nike NBA Swingman Boston Celtics se inspirovaly originálními kraťasy z NBA.Jsou z materiálu, který odvádí pot, a mají stejné designové prvky, jaké znáš z dresů hráčů tvého týmu.V bočních kapsách máš všechny nezbytnosti po ruce.100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Soddisfatto
SaviF661124375
Ever Bleed Green 🤍💚 Davvero bellissimo!
Gefällt mir gut.
F A.
Gefällt mir gut.
Boston Celtics