 
obrázek 1 ze 3
Pánské kraťasy Nike NBA Swingman Boston Celtics Icon Edition - Clover/Bílá/Bílá

Recyklované materiály

Boston Celtics Icon Edition

Pánské kraťasy Nike NBA Swingman

69,99 €

100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Kraťasy Nike NBA Swingman Boston Celtics Icon Edition je inspirovaly skutečnými kraťasy, ve kterých se hraje v NBA. Jsou z materiálu, který dobře odvádí pot a mají designové prvky, které znáš i z kraťasů hráčů tvého týmu. V bočních kapsách máš všechny nezbytnosti po ruce. 100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.


  • Zobrazená barva: Clover/Bílá/Bílá
  • Styl: AJ5587-312

Boston Celtics Icon Edition

69,99 €

INSPIROVÁNO TVÝM NBA TÝMEM.

Kraťasy Nike NBA Swingman Boston Celtics Icon Edition je inspirovaly skutečnými kraťasy, ve kterých se hraje v NBA. Jsou z materiálu, který dobře odvádí pot a mají designové prvky, které znáš i z kraťasů hráčů tvého týmu. V bočních kapsách máš všechny nezbytnosti po ruce. 100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Výhody

  • Materiál s technologií Dri-FIT odvádí pot a příjemně se nosí.
  • Dvojitě pletený síťovinový materiál je lehký a současně odolný.
  • V lemu jsou rozparky, a tak se můžeš volně hýbat.

Podrobnosti o produktu

  • Kapsy
  • Loga NBA a týmu
  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Clover/Bílá/Bílá
  • Styl: AJ5587-312

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (6)

Hvězdičky: 4.3

  • Green Heart

    SaviF661124375

    Per chi ama questi colori…bellissimi short. Consigliatissimo!!!

  • Surprise Pockets

    celtics33

    THESE SHORTS HAVE POCKETS and for some reason that wasn't part of the description.

  • MatteoT429595994

    Shorts molto comodi e consegnati in anticipo

Pánské kraťasy Nike NBA Swingman Boston Celtics Icon Edition

Boston Celtics Icon Edition

69,99 €

Dolaď si styl