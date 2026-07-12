Pánské kraťasy Nike NBA Swingman Boston Celtics Icon Edition

Green Heart
SaviF661124375
Per chi ama questi colori…bellissimi short. Consigliatissimo!!!
Recyklované materiály
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Kraťasy Nike NBA Swingman Boston Celtics Icon Edition je inspirovaly skutečnými kraťasy, ve kterých se hraje v NBA. Jsou z materiálu, který dobře odvádí pot a mají designové prvky, které znáš i z kraťasů hráčů tvého týmu. V bočních kapsách máš všechny nezbytnosti po ruce. 100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Boston Celtics Icon Edition
INSPIROVÁNO TVÝM NBA TÝMEM.
Kraťasy Nike NBA Swingman Boston Celtics Icon Edition je inspirovaly skutečnými kraťasy, ve kterých se hraje v NBA. Jsou z materiálu, který dobře odvádí pot a mají designové prvky, které znáš i z kraťasů hráčů tvého týmu. V bočních kapsách máš všechny nezbytnosti po ruce. 100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.3
Green Heart
SaviF661124375
Per chi ama questi colori…bellissimi short. Consigliatissimo!!!
Surprise Pockets
celtics33
THESE SHORTS HAVE POCKETS and for some reason that wasn't part of the description.
MatteoT429595994
Shorts molto comodi e consegnati in anticipo
Boston Celtics Icon Edition