Pánské kraťasy Nike Club Alumni z francouzského froté

sebastienpons@hotmail.fr
Basic à avoir dans ses tenues.
Kraťasy Alumni z francouzského froté jsou pohodlné jako modely Nike Club a mají ležérní styl s volnějším střihem přes sed a stehna.
Nike Club
Kraťasy Alumni z francouzského froté jsou pohodlné jako modely Nike Club a mají ležérní styl s volnějším střihem přes sed a stehna.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.3
sebastienpons@hotmail.fr
Basic à avoir dans ses tenues.
Alessio964280210
perfetti, molto comodi, li consiglio molto.
Un rosa sbiadito
DanielaV366644012
Sembrava carino il colore visto in foto, ma indossato e visto dal vivo non mi è piaciuto granché, troppo chiaro e senza identità. Inoltre la vestibilità mi sembra più ampia degli altri pantaloncini già in mio possesso dello stesso tipo.
Nike Club
Pořiď si kousky, které budou jedinečné jako ty.
Tahle kolekce vnese do tvého sezónního stylu sportovní nádech.