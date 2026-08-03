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Pánské kraťasy Nike Club Alumni z francouzského froté - Černá/Černá/Bílá

Nike Club

Pánské kraťasy Alumni z francouzského froté

44,99 €
Černá/Černá/Bílá
Sail/Sail/Černá
Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Bílá
Obsidian/Obsidian/Bílá
Pink Foam/Pink Foam/Bílá
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Kraťasy Alumni z francouzského froté jsou pohodlné jako modely Nike Club a mají ležérní styl s volnějším střihem přes sed a stehna.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
  • Styl: FQ4950-010

Nike Club

44,99 €

Kraťasy Alumni z francouzského froté jsou pohodlné jako modely Nike Club a mají ležérní styl s volnějším střihem přes sed a stehna.

Výhody

  • Francouzské froté se střední gramáží (a nečesanými smyčkami na rubové straně) se stará o strukturu, prodyšnost a měkkost. Ideální kousek do tělocvičny i na gauč.
  • Do zadní kapsy můžeš bezpečně uložit drobnosti.

Podrobnosti o produktu

  • Kapsy
  • Pružný pas s vnější kulatou stahovací šňůrkou
  • 58 % bavlna / 23 % viskóza / 19 % polyester. Přední kapsa: 100 % bavlna. Pas: 49 % viskóza / 47 % bavlna / 4 % elastan.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
  • Styl: FQ4950-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 178 cm
    • Velký a vysoký model má na sobě velikost 3XL a měří 196 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (58)

Hvězdičky: 4.3

  • sebastienpons@hotmail.fr

    Basic à avoir dans ses tenues.

  • Alessio964280210

    perfetti, molto comodi, li consiglio molto.

  • Un rosa sbiadito

    DanielaV366644012

    Sembrava carino il colore visto in foto, ma indossato e visto dal vivo non mi è piaciuto granché, troppo chiaro e senza identità. Inoltre la vestibilità mi sembra più ampia degli altri pantaloncini già in mio possesso dello stesso tipo.

Pánské kraťasy Nike Club Alumni z francouzského froté

Nike Club

44,99 €

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