Pánské kraťasy Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT

Really good
AdamR641001022
These shorts are incredible. This might be the best dri-fit material ever made. Great fit and length too. I don’t care for the little loop on the front at all but the hidden zipper pocket makes up for it.
Najdi svůj klid s Nike 24.7. Tyhle kraťasy, které jsou stvořené pro cílenou regeneraci a každodenní přípravu, odvádějí pot a posouvají pohodlí na vyšší úroveň. Náš materiál ImpossiblySoft jim dodává upravený vzhled a jsou neuvěřitelně měkké a hladké na dotek – ideální na pohodu po výkonu i další rozjezd.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Najdi svůj klid s Nike 24.7. Tyhle kraťasy, které jsou stvořené pro cílenou regeneraci a každodenní přípravu, odvádějí pot a posouvají pohodlí na vyšší úroveň. Náš materiál ImpossiblySoft jim dodává upravený vzhled a jsou neuvěřitelně měkké a hladké na dotek – ideální na pohodu po výkonu i další rozjezd.
Pro Nike 24.7 je pohodlí nejvíc. Tyhle základní kousky inspirované výkonem jsou navržené tak, aby ti byly oporou před tréninkem i po něm. Kontroluj každý okamžik.
Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Really good
AdamR641001022
These shorts are incredible. This might be the best dri-fit material ever made. Great fit and length too. I don’t care for the little loop on the front at all but the hidden zipper pocket makes up for it.
Nike 24.7 ImpossiblySoft