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Pánské kraťasy Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT - Černá/Černá/Dark Smoke Grey

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Pánské kraťasy Dri-FIT

94,99 €
Černá/Černá/Dark Smoke Grey
Dark Hazel/Černá/Velvet Brown
Camo Green/Černá/Outdoor Green

Najdi svůj klid s Nike 24.7. Tyhle kraťasy, které jsou stvořené pro cílenou regeneraci a každodenní přípravu, odvádějí pot a posouvají pohodlí na vyšší úroveň. Náš materiál ImpossiblySoft jim dodává upravený vzhled a jsou neuvěřitelně měkké a hladké na dotek – ideální na pohodu po výkonu i další rozjezd.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Dark Smoke Grey
  • Styl: IQ9048-010

Nike 24.7 ImpossiblySoft

94,99 €

Najdi svůj klid s Nike 24.7. Tyhle kraťasy, které jsou stvořené pro cílenou regeneraci a každodenní přípravu, odvádějí pot a posouvají pohodlí na vyšší úroveň. Náš materiál ImpossiblySoft jim dodává upravený vzhled a jsou neuvěřitelně měkké a hladké na dotek – ideální na pohodu po výkonu i další rozjezd.

Pro optimální odpočinek

Pro Nike 24.7 je pohodlí nejvíc. Tyhle základní kousky inspirované výkonem jsou navržené tak, aby ti byly oporou před tréninkem i po něm. Kontroluj každý okamžik.

Zůstaň v suchu

Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.

Další výhody

  • Náš materiál ImpossiblySoft je hladká dvojitá pletenina stvořená pro celodenní pohyb.
  • Elastický pas se stahovací šňůrkou je vzadu nabíraný, takže dynamicky pruží.
  • Do skryté kapsy na zip uvnitř pravé kapsy se ti vejdou drobnosti.

Podrobnosti o produktu

  • Charakteristické poutko na pověšení
  • Boční kapsy
  • Hlavní část: 48 % polyester / 27 % modal / 17 % bavlna / 8 % elastan. Kapsové váčky: 79 % modal / 21 % polyester.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Dark Smoke Grey
  • Styl: IQ9048-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 188 cm
    • Jak to nosí Braylan Shelby, univerzitní hráč amerického fotbalu.
    • Shelby měří 195 cm a nosí americkou velikost 2XL.
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • Really good

    AdamR641001022

    These shorts are incredible. This might be the best dri-fit material ever made. Great fit and length too. I don’t care for the little loop on the front at all but the hidden zipper pocket makes up for it.

Pánské kraťasy Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT

Nike 24.7 ImpossiblySoft

94,99 €

Další informace

    • Jak to nosí Braylan Shelby, univerzitní hráč amerického fotbalu.
    • Shelby měří 195 cm a nosí americkou velikost 2XL.

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