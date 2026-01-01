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Pánské kraťasy Chelsea FC Tech Fleece Nike Football - Pitch Blue/Midwest Gold

Chelsea FC Tech Fleece

Pánské fotbalové kraťasy Nike

84,99 €
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Náš prvotřídní lehký materiál Tech Fleece – hebký zevnitř i zvenku – příjemně hřeje a nepřidává na objemu, takže můžeš fandit FC Chelsea bez ohledu na počasí.


  • Zobrazená barva: Pitch Blue/Midwest Gold
  • Styl: IQ4964-426

Chelsea FC Tech Fleece

84,99 €

Náš prvotřídní lehký materiál Tech Fleece – hebký zevnitř i zvenku – příjemně hřeje a nepřidává na objemu, takže můžeš fandit FC Chelsea bez ohledu na počasí.

Podrobnosti o produktu

  • Svrchní část: 53 % bavlna / 47 % polyester. Horní strana kapsových váčků: 100 % bavlna.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Pitch Blue/Midwest Gold
  • Styl: IQ4964-426

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 185 cm
    • Volný střih: vzdušný a uvolněný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pánské kraťasy Chelsea FC Tech Fleece Nike Football

    Chelsea FC Tech Fleece

    84,99 €

    Dolaď si styl

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