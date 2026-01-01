Pánské kraťasy Chelsea FC Tech Fleece Nike Football

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Chelsea FC Tech Fleece
Pánské fotbalové kraťasy Nike
84,99 €
Náš prvotřídní lehký materiál Tech Fleece – hebký zevnitř i zvenku – příjemně hřeje a nepřidává na objemu, takže můžeš fandit FC Chelsea bez ohledu na počasí.
- Zobrazená barva: Pitch Blue/Midwest Gold
- Styl: IQ4964-426
Chelsea FC Tech Fleece
84,99 €
Náš prvotřídní lehký materiál Tech Fleece – hebký zevnitř i zvenku – příjemně hřeje a nepřidává na objemu, takže můžeš fandit FC Chelsea bez ohledu na počasí.
Podrobnosti o produktu
- Svrchní část: 53 % bavlna / 47 % polyester. Horní strana kapsových váčků: 100 % bavlna.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Pitch Blue/Midwest Gold
- Styl: IQ4964-426
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 185 cm
- Volný střih: vzdušný a uvolněný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Chelsea FC Tech Fleece
84,99 €