Pánské kalhoty Nike ACG „Smith Summit“ s UV ochranou a vodoodpudivou úpravou

Recyklované materiály
Nike ACG „Smith Summit“
Pánské kalhoty s UV ochranou a vodoodpudivou úpravou
Minimálně 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaného nylonu
Mimozemšťané, nebo jen optický klam? Tajemná světla nad Marfou v Texasu inspirovala tohle odvážné vylepšení našich klasických kalhot Smith Summit. Zachovali jsme všechno, na co se můžeš spolehnout – rychleschnoucí materiál, vodoodpudivou úpravu a odolnost proti UV záření. A kalhoty se dají stále proměnit v kraťasy díky zipu.
- Zobrazená barva: Anthracite/Černá/Summit White
- Styl: HV1129-060
Nike ACG „Smith Summit“
Mimozemšťané, nebo jen optický klam? Tajemná světla nad Marfou v Texasu inspirovala tohle odvážné vylepšení našich klasických kalhot Smith Summit. Zachovali jsme všechno, na co se můžeš spolehnout – rychleschnoucí materiál, vodoodpudivou úpravu a odolnost proti UV záření. A kalhoty se dají stále proměnit v kraťasy díky zipu.
Původ Smith Rock
Kalhoty byly původně navrženy a testovány v Smith Rock – v horolezeckém ráji amerického Oregonu. Tahle edice má potisk inspirovaný tajemnými světly, která září na obloze nad Marfou v Texasu. Od jejich prvního zdokumentovaného pozorování v roce 1883 se lidé ptají, jestli jsou důkazem mimozemského života.
Stvořené pro dobrodružství
Tkaný materiál odpuzuje vodu a blokuje UV záření, takže tě v přírodě dobře ochrání.
Stvořené na ven
Volný střih je prostorný v oblasti sedu, stehen a nohavic. Tvarování kolem kolen, trocha streče v materiálu a klínek ve švu usnadňují přirozený pohyb.
Nos je podle sebe
Díky odnímatelným spodním dílům nebyla proměna vrstev nikdy snazší. Přidali jsme barevně odlišené zipy, abychom měli jistotu, že každá nohavice skončí tam, kde má.
Další výhody
- Elastický pas s páskem si snadno přizpůsobíš přesně podle sebe.
- Korálek UFO svítící ve tmě odkazuje na inspiraci mimozemšťany.
Podrobnosti o produktu
- Svrchní část: 96 % nylon / 4 % elastan. Svrchní kapsový váček: 100 % polyester.
- Vyšívaná loga Nike ACG a Swoosh
- Tenhle produkt chrání zakryté části těla před slunečním zářením UVA a UVB. Na nezakryté části doporučujeme použít kvalitní opalovací krém.
- Zapínání na patentky
- Pružná šňůrka s brzdičkou u lemu
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Anthracite/Černá/Summit White
- Styl: HV1129-060
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 185 cm
- Volný střih: vzdušný a uvolněný
- Nohavice: sahají ke kotníkům
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný nylon ve výrobcích Nike je kombinací řady materiálů, včetně recyklovaného koberce a použitých rybářských sítí. Nylon se před chemickou nebo mechanickou recyklací vyčistí, roztřídí a rozdrtí na vločky, aby se vytvořila nová recyklovaná nylonová vlákna.
- Oděvy, které používají materiály vyrobené z recyklovaného nylonu, snižují emise uhlíku až o 50 % v porovnání s novým nylonem.
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Nike ACG „Smith Summit“