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Pánské kalhoty Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV - Černá/Černá/Dark Smoke Grey

Recyklované materiály

Nike 24.7 PerfectStretch

Pánské kalhoty Dri-FIT UV

139,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Alespoň 50 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Materiál PerfectStretch je čtyřsměrně strečový materiál, který nabízí celodenní pohodlí a vypadá elegantně. Tyhle klasické kalhoty ho využívají perfektně. Mají dva sklady po celé délce pro volnější pocit a poutko, za které je snadno pověsíš.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Dark Smoke Grey
  • Styl: IF2123-010

Nike 24.7 PerfectStretch

139,99 €

Materiál PerfectStretch je čtyřsměrně strečový materiál, který nabízí celodenní pohodlí a vypadá elegantně. Tyhle klasické kalhoty ho využívají perfektně. Mají dva sklady po celé délce pro volnější pocit a poutko, za které je snadno pověsíš.

Technologie odvádění potu

Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.

Bezpečné uložení

Do skryté kapsy na zip uvnitř pravé kapsy se vejde většina telefonů. Do síťované kapsy vlevo si můžeš schovat drobnosti. Všechny kapsy jsou uvnitř prošité, aby se během dne neposouvaly.

Další výhody

  • Elastický pas s poutky na opasek dobře sedí.
  • Zadní pravá kapsa má zapínání na zip.
  • Tento kousek chrání zakryté části těla před slunečním zářením UVA a UVB. Na nezakryté části doporučujeme použít kvalitní opalovací krém.

Podrobnosti o produktu

  • Charakteristické poutko na pověšení na levém švu pasu
  • Přední zip se zapínáním na háček
  • Materiál: 100 % polyester. Kapsové váčky: 86 % polyester / 14 % elastan.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Dark Smoke Grey
  • Styl: IF2123-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 183 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
    • Nohavice: sahají ke kotníkům
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • Great look and fit!

    BrianB636343972

    My wife and daughter complimented me so fast when I tried them on I purchased another pair in a different color…..

Pánské kalhoty Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV

Nike 24.7 PerfectStretch

139,99 €

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