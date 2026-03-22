Pánské kalhoty Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV

Great look and fit!
BrianB636343972
My wife and daughter complimented me so fast when I tried them on I purchased another pair in a different color…..
Recyklované materiály
Alespoň 50 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Materiál PerfectStretch je čtyřsměrně strečový materiál, který nabízí celodenní pohodlí a vypadá elegantně. Tyhle klasické kalhoty ho využívají perfektně. Mají dva sklady po celé délce pro volnější pocit a poutko, za které je snadno pověsíš.
Nike 24.7 PerfectStretch
Materiál PerfectStretch je čtyřsměrně strečový materiál, který nabízí celodenní pohodlí a vypadá elegantně. Tyhle klasické kalhoty ho využívají perfektně. Mají dva sklady po celé délce pro volnější pocit a poutko, za které je snadno pověsíš.
Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
Do skryté kapsy na zip uvnitř pravé kapsy se vejde většina telefonů. Do síťované kapsy vlevo si můžeš schovat drobnosti. Všechny kapsy jsou uvnitř prošité, aby se během dne neposouvaly.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Great look and fit!
BrianB636343972
My wife and daughter complimented me so fast when I tried them on I purchased another pair in a different color…..
Nike 24.7 PerfectStretch