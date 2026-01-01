Pánské kalhoty Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT s UV ochranou a širokými nohavicemi

Recyklované materiály
Nike 24.7 PerfectStretch
Pánské kalhoty Dri-FIT s UV ochranou a širokými nohavicemi
Najdi svůj klid s Nike 24.7. Tyhle volné kalhoty se širokými nohavicemi, které jsou stvořené pro cílenou regeneraci a každodenní přípravu, jsou plné pohodlí. Jsou vyrobené z lehkého materiálu PerfectStretch s tvarovaným střihem, odvádějí pot a chrání před UV zářením, takže působí upraveně a zvládnou každý pohyb.
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Dark Smoke Grey
- Styl: IM3631-010
Nike 24.7 PerfectStretch
Najdi svůj klid s Nike 24.7. Tyhle volné kalhoty se širokými nohavicemi, které jsou stvořené pro cílenou regeneraci a každodenní přípravu, jsou plné pohodlí. Jsou vyrobené z lehkého materiálu PerfectStretch s tvarovaným střihem, odvádějí pot a chrání před UV zářením, takže působí upraveně a zvládnou každý pohyb.
Pro optimální odpočinek
Pro Nike 24.7 je pohodlí nejvíc. Tyhle základní kousky inspirované výkonem jsou navržené tak, aby ti byly oporou před tréninkem i po něm. Kontroluj každý okamžik.
Zůstaň v suchu
Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
Další výhody
- Materiál PerfectStretch je lehký a pružný ve čtyřech směrech, takže s tebou udrží krok celý den.
- Elastický pas je vzadu nabíraný, takže dynamicky pruží.
- Do skryté kapsy na zip uvnitř pravé kapsy se ti vejdou drobnosti.
Podrobnosti o produktu
- Charakteristické poutko na pověšení
- Zapínání na zip s háčky
- Boční kapsy
- Materiál: 100 % polyester. Kapsové váčky: 86 % polyester / 14 % elastan.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Tenhle produkt chrání zakryté části těla před slunečním zářením UVA a UVB. Na nezakryté části doporučujeme použít kvalitní opalovací krém.
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Dark Smoke Grey
- Styl: IM3631-010
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 188 cm
- Velký a vysoký model má na sobě velikost 2XL a měří 191 cm
- Volný střih: vzdušný a uvolněný
- Nohavice: sahají ke kotníkům
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike 24.7 PerfectStretch