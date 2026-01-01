Pánské kalhoty Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT s rovnými nohavicemi

Nike 24.7 ImpossiblySoft
Pánské kalhoty Dri-FIT s rovnými nohavicemi
Najdi svůj klid s Nike 24.7. Tyhle kalhoty, které jsou stvořené pro cílenou regeneraci a každodenní přípravu, odvádějí pot a posouvají pohodlí na vyšší úroveň. Náš materiál ImpossiblySoft jim dodává upravený vzhled a jsou neuvěřitelně měkké a hladké na dotek – ideální na pohodu po výkonu i další rozjezd.
- Zobrazená barva: Dark Hazel/Černá/Velvet Brown
- Styl: IM3639-212
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Najdi svůj klid s Nike 24.7. Tyhle kalhoty, které jsou stvořené pro cílenou regeneraci a každodenní přípravu, odvádějí pot a posouvají pohodlí na vyšší úroveň. Náš materiál ImpossiblySoft jim dodává upravený vzhled a jsou neuvěřitelně měkké a hladké na dotek – ideální na pohodu po výkonu i další rozjezd.
Pro optimální odpočinek
Pro Nike 24.7 je pohodlí nejvíc. Tyhle základní kousky inspirované výkonem jsou navržené tak, aby ti byly oporou před tréninkem i po něm. Kontroluj každý okamžik.
Zůstaň v suchu
Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
Další výhody
- Náš materiál ImpossiblySoft je hladká dvojitá pletenina stvořená pro celodenní pohyb.
- Elastický pas je vzadu nabíraný, takže dynamicky pruží.
- Do zadní kapsy na zip se vejdou různé nezbytnosti a do skryté kapsy na zip uvnitř pravé kapsy si schováš drobnosti.
Podrobnosti o produktu
- Charakteristické poutko na pověšení
- Svrchní část: 51 % polyester / 25 % modal / 15 % bavlna / 9 % elastan. Kapsové váčky: 100 % bavlna.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Dark Hazel/Černá/Velvet Brown
- Styl: IM3639-212
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 185 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Nohavice: sahají ke kotníkům
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike 24.7 ImpossiblySoft