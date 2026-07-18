Pánské kalhoty Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT

Sanslöst bekväma
Mathias669082722
Sköna bekväma byxor. Tunt tyg med sval känsla. Som det står i beskrivningen så är storlekarna i överkant, jag brukar ha XXL men XL satt perfekt på mig här.
Materiál ImpossiblySoft je mimořádně měkký a hladký, jako stvořený na celodenní pohyb. Tyhle kalhoty z prvotřídní pleteniny s čistými liniemi a technologii Dri-FIT skvěle odvádí pot, takže ti v nich bude maximálně pohodlně všude, kam se vydáš.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Materiál ImpossiblySoft je mimořádně měkký a hladký, jako stvořený na celodenní pohyb. Tyhle kalhoty z prvotřídní pleteniny s čistými liniemi a technologii Dri-FIT skvěle odvádí pot, takže ti v nich bude maximálně pohodlně všude, kam se vydáš.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.6
Sanslöst bekväma
Mathias669082722
Sköna bekväma byxor. Tunt tyg med sval känsla. Som det står i beskrivningen så är storlekarna i överkant, jag brukar ha XXL men XL satt perfekt på mig här.
The best
Couch 75
[This review was collected as part of a promotion.] So soft and fit great. Really nice pants!!!!!!!!!!!
Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
#productsprovidedbynike
Short guy approved
JPDAZ
[This review was collected as part of a promotion.] I usually wear a M in most Nike bottoms but I got these in a S based off the Nike website. Glad I did they fit perfectly in the waist. I have a 30” inseam and these hit right at the ankle. Comfortable for lounging around but clean enough looking to wear with a polo and run errands or hit the driving range.
Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
#productsprovidedbynike
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nová kolekce plná elegantních a neskonale pohodlných modelů.
– Aurélien Tchouaméni, 24.7 fotbal
Tahle dvojitá pletenina slibuje každodenní pohodlí a posouvá pojem měkkost na novou úroveň.
Pro sportovce je výkon životním stylem. Přidej tenhle funkční materiál s luxusní měkkostí do svého šatníku a vychutnej si další level pohodlí.