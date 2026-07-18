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Pánské kalhoty Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT - Černá/Dark Smoke Grey

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Pánské kalhoty Dri-FIT

109,99 €
Černá/Dark Smoke Grey
Obsidian/Dark Obsidian
Cargo Khaki/Sequoia
Tattoo/Černá/Burgundy Crush
Dark Hazel/Černá/Velvet Brown
Vyber velikostPrůvodce velikostmi
  • Volná, radši si objednej o číslo menší

Materiál ImpossiblySoft je mimořádně měkký a hladký, jako stvořený na celodenní pohyb. Tyhle kalhoty z prvotřídní pleteniny s čistými liniemi a technologii Dri-FIT skvěle odvádí pot, takže ti v nich bude maximálně pohodlně všude, kam se vydáš.


  • Zobrazená barva: Černá/Dark Smoke Grey
  • Styl: HQ6970-010

Nike 24.7 ImpossiblySoft

109,99 €

Materiál ImpossiblySoft je mimořádně měkký a hladký, jako stvořený na celodenní pohyb. Tyhle kalhoty z prvotřídní pleteniny s čistými liniemi a technologii Dri-FIT skvěle odvádí pot, takže ti v nich bude maximálně pohodlně všude, kam se vydáš.

Výhody

  • Náš měkký, pohodlný a pružný materiál ImpossiblySoft je stvořený na každý druh pohybu, takže můžeš vyrazit, kam chceš.
  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Elastický pas s vnitřní stahovací šňůrkou skvěle padne.
  • Do skryté kapsy na zip uvnitř pravé kapsy se ti vejdou drobnosti.
  • Z postranních kapes na zip ti nic nevypadne.

Podrobnosti o produktu

  • Poutko na pověšení na levém švu pasu
  • Svrchní část: 51 % polyester / 25 % modal / 15 % bavlna / 9 % elastan. Kapsové váčky: 100 % bavlna.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Dark Smoke Grey
  • Styl: HQ6970-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 185 cm
    • Velký/á a vysoký/á model/ka má na sobě velikost 3XL a měří 188 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
    • Nohavice: sahají ke kotníkům
    • Volná, radši si objednej o číslo menší
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (118)

Hvězdičky: 4.6

  • Sanslöst bekväma

    Mathias669082722

    Sköna bekväma byxor. Tunt tyg med sval känsla. Som det står i beskrivningen så är storlekarna i överkant, jag brukar ha XXL men XL satt perfekt på mig här.

  • The best

    Couch 75

    [This review was collected as part of a promotion.] So soft and fit great. Really nice pants!!!!!!!!!!!

    Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
    #productsprovidedbynike

  • Short guy approved

    JPDAZ

    [This review was collected as part of a promotion.] I usually wear a M in most Nike bottoms but I got these in a S based off the Nike website. Glad I did they fit perfectly in the waist. I have a 30” inseam and these hit right at the ankle. Comfortable for lounging around but clean enough looking to wear with a polo and run errands or hit the driving range.

    Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
    #productsprovidedbynike

Pánské kalhoty Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT

Nike 24.7 ImpossiblySoft

109,99 €

Dolaď si styl

Item 3 of 104

Vyladěná pro celodenní pohodlí

Nová kolekce plná elegantních a neskonale pohodlných modelů.

„Nakonec jde o to, že se máš cítit dobře.“

– Aurélien Tchouaméni, 24.7 fotbal

ImpossiblySoft

Tahle dvojitá pletenina slibuje každodenní pohodlí a posouvá pojem měkkost na novou úroveň.

Pocit luxusu

Pro sportovce je výkon životním stylem. Přidej tenhle funkční materiál s luxusní měkkostí do svého šatníku a vychutnej si další level pohodlí.