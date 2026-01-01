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Pánské kalhoty k teniskám Nike Club - Černá/Bílá

Nike Club

Pánské kalhoty k teniskám

99,99 €
Černá/Bílá
Obsidian/Bílá
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Jestli hledáš klasiku, zvol Club styl. Vytvořili jsme kalhoty s dokonalou délkou a proporcemi, aby daly vyniknout tvým botám. Mají volný střih, který se mírně zužuje, a jsou zkrácené tak, aby sahaly k jazyku tvých bot s nízkým lemem.


  • Zobrazená barva: Černá/Bílá
  • Styl: IQ4941-010

Nike Club

99,99 €

Jestli hledáš klasiku, zvol Club styl. Vytvořili jsme kalhoty s dokonalou délkou a proporcemi, aby daly vyniknout tvým botám. Mají volný střih, který se mírně zužuje, a jsou zkrácené tak, aby sahaly k jazyku tvých bot s nízkým lemem.

Výhody

  • Bavlněné plátno se střední gramáží je pohodlné a odolné.
  • Ozdobné sámky na nohavici jim dodávají klasický styl.
  • Elastický pas se stahovací šňůrkou je doplněn poklopcem na zip a zapínáním na knoflík.

Podrobnosti o produktu

  • Vyšívané logo Nike Futura
  • Kapsy
  • Zadní kapsa na patentku
  • Svrchní část: 100 % bavlna. Kapsové váčky: 87 % polyester / 13 % bavlna.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Bílá
  • Styl: IQ4941-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 188 cm
    • Velký a vysoký model měří 183 cm a má na sobě velikost 3XL
    • Volný střih: vzdušný a uvolněný
    • Nohavice: sahají ke kotníkům
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pánské kalhoty k teniskám Nike Club

    Nike Club

    99,99 €

    Dolaď si styl

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