Pánské kalhoty k teniskám Nike Club

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Nike Club
Pánské kalhoty k teniskám
99,99 €
Jestli hledáš klasiku, zvol Club styl. Vytvořili jsme kalhoty s dokonalou délkou a proporcemi, aby daly vyniknout tvým botám. Mají volný střih, který se mírně zužuje, a jsou zkrácené tak, aby sahaly k jazyku tvých bot s nízkým lemem.
- Zobrazená barva: Černá/Bílá
- Styl: IQ4941-010
Nike Club
99,99 €
Jestli hledáš klasiku, zvol Club styl. Vytvořili jsme kalhoty s dokonalou délkou a proporcemi, aby daly vyniknout tvým botám. Mají volný střih, který se mírně zužuje, a jsou zkrácené tak, aby sahaly k jazyku tvých bot s nízkým lemem.
Výhody
- Bavlněné plátno se střední gramáží je pohodlné a odolné.
- Ozdobné sámky na nohavici jim dodávají klasický styl.
- Elastický pas se stahovací šňůrkou je doplněn poklopcem na zip a zapínáním na knoflík.
Podrobnosti o produktu
- Vyšívané logo Nike Futura
- Kapsy
- Zadní kapsa na patentku
- Svrchní část: 100 % bavlna. Kapsové váčky: 87 % polyester / 13 % bavlna.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Bílá
- Styl: IQ4941-010
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 188 cm
- Velký a vysoký model měří 183 cm a má na sobě velikost 3XL
- Volný střih: vzdušný a uvolněný
- Nohavice: sahají ke kotníkům
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Club
99,99 €