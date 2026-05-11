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Pánské kalhoty bez manžet Nike Club z francouzského froté - Černá/Černá/Bílá

Nike Club

Pánské kalhoty bez manžet z francouzského froté

54,99 €
Černá/Černá/Bílá
Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Bílá
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Tyhle klasické tepláky spojují čistý styl a pohodlí. Středně silné francouzské froté (s nečesanými smyčkami na rubové straně) je strukturované, prodyšné a hebké. Otevřený lem umožňuje kalhoty pohodlně přetáhnout přes boty.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
  • Styl: HQ4422-010

Nike Club

54,99 €

Tyhle klasické tepláky spojují čistý styl a pohodlí. Středně silné francouzské froté (s nečesanými smyčkami na rubové straně) je strukturované, prodyšné a hebké. Otevřený lem umožňuje kalhoty pohodlně přetáhnout přes boty.

Výhody

  • Uvolněný střih přes sed a stehna pro ležérní pohodlí.
  • Do zadních kapes se skrytým zapínáním na patentky si bezpečně uložíš drobnosti.

Podrobnosti o produktu

  • Vyšívané logo Nike Futura
  • Pružný pas s vnější stahovací šňůrkou
  • Kapsy
  • Svrchní část: 80 % bavlna / 20 % polyester. Boční kapsa: 100 % bavlna. Zadní kapsa: 100 % bavlna.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
  • Styl: HQ4422-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 183 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
    • Nohavice: sahají ke kotníkům
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (14)

Hvězdičky: 3.7

  • AntoninoS204272534

    Too fragile, I wore them 2 times and there is already a hole

  • AfonsoB259257767

    I’m 181cm and S is fine/little bit loose

  • Bra byxa men stor storlek

    JesperH824442880

    Skönt material men stora i storleken. Har vanligtsvis large men borde valt medium i denna

Pánské kalhoty bez manžet Nike Club z francouzského froté

Nike Club

54,99 €

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