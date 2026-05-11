Pánské kalhoty bez manžet Nike Club z francouzského froté

AntoninoS204272534
Too fragile, I wore them 2 times and there is already a hole
Tyhle klasické tepláky spojují čistý styl a pohodlí. Středně silné francouzské froté (s nečesanými smyčkami na rubové straně) je strukturované, prodyšné a hebké. Otevřený lem umožňuje kalhoty pohodlně přetáhnout přes boty.
Nike Club
Tyhle klasické tepláky spojují čistý styl a pohodlí. Středně silné francouzské froté (s nečesanými smyčkami na rubové straně) je strukturované, prodyšné a hebké. Otevřený lem umožňuje kalhoty pohodlně přetáhnout přes boty.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 3.7
AntoninoS204272534
Too fragile, I wore them 2 times and there is already a hole
AfonsoB259257767
I’m 181cm and S is fine/little bit loose
Bra byxa men stor storlek
JesperH824442880
Skönt material men stora i storleken. Har vanligtsvis large men borde valt medium i denna
Nike Club