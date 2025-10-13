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Pánské fotbalové tričko Nike Total 90 Chelsea FC - Obsidian

Chelsea FC

Pánské fotbalové tričko Nike Total 90

Sleva 30

Vyprodáno:

Produkt zrovna není dostupný

Tohle tričko Chelsea FC ve volném střihu vyzařuje energii počátku tisíciletí. Můžeš tak reprezentovat svůj klub v ležérním pohodlí po celou sezónu.


  • Zobrazená barva: Obsidian
  • Styl: HV4918-451

Chelsea FC

Sleva 30

Tohle tričko Chelsea FC ve volném střihu vyzařuje energii počátku tisíciletí. Můžeš tak reprezentovat svůj klub v ležérním pohodlí po celou sezónu.

Behind the Design: Total 90

Kolekce Total 90 vznikla na celých 90 minut zápasu. Zakřivené linie, asymetrický design a kombinace materiálů z ní dělá jednu z ikon přelomu 20. a 21. století. Tahle reedice přináší stejnou energii nové generaci hráčů i fanoušků.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % bavlna
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Obsidian
  • Styl: HV4918-451

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 188 cm
    • Volný střih: vzdušný a uvolněný
  • Průvodce velikostmi

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • CFC TSHIRT

    Armadeus

    Accurate fit - quality cotton - nice graphic

Pánské fotbalové tričko Nike Total 90 Chelsea FC

Chelsea FC

Sleva 30

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