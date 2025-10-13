Pánské fotbalové tričko Nike Total 90 Chelsea FC

CFC TSHIRT
Armadeus
Accurate fit - quality cotton - nice graphic
Produkt zrovna není dostupný
Tohle tričko Chelsea FC ve volném střihu vyzařuje energii počátku tisíciletí. Můžeš tak reprezentovat svůj klub v ležérním pohodlí po celou sezónu.
Chelsea FC
Tohle tričko Chelsea FC ve volném střihu vyzařuje energii počátku tisíciletí. Můžeš tak reprezentovat svůj klub v ležérním pohodlí po celou sezónu.
Kolekce Total 90 vznikla na celých 90 minut zápasu. Zakřivené linie, asymetrický design a kombinace materiálů z ní dělá jednu z ikon přelomu 20. a 21. století. Tahle reedice přináší stejnou energii nové generaci hráčů i fanoušků.
Hvězdičky: 5
CFC TSHIRT
Armadeus
Accurate fit - quality cotton - nice graphic
Chelsea FC