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Pánské fotbalové tričko Nike Energy Dri-FIT s krátkým rukávem - Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White

Recyklované materiály

Nike Energy

Pánské fotbalové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem

Sleva 30
Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White
Wolf Grey/Midnight Navy/Pink Foam/Court Blue
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Alespoň 50 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Před 30 lety rozvířilo fotbalovou scénu jméno Nike. Tohle funkční tričko navazuje na ikonické střihy z poloviny 90. let, ale díky moderním technologiím zvládne i tempo dnešní hry.


  • Zobrazená barva: Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White
  • Styl: IF1534-121

Nike Energy

Sleva 30

Před 30 lety rozvířilo fotbalovou scénu jméno Nike. Tohle funkční tričko navazuje na ikonické střihy z poloviny 90. let, ale díky moderním technologiím zvládne i tempo dnešní hry.

Podrobnosti o produktu

  • Žebrovaný límeček a manžety
  • Tkaná nášivka
  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White
  • Styl: IF1534-121

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 184 cm
    • Volný střih: vzdušný a uvolněný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

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    Pánské fotbalové tričko Nike Energy Dri-FIT s krátkým rukávem

    Nike Energy

    Sleva 30

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