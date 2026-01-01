Pánské fotbalové tričko Nike Energy Dri-FIT s krátkým rukávem

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Recyklované materiály
Nike Energy
Pánské fotbalové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem
Sleva 30
Alespoň 50 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Před 30 lety rozvířilo fotbalovou scénu jméno Nike. Tohle funkční tričko navazuje na ikonické střihy z poloviny 90. let, ale díky moderním technologiím zvládne i tempo dnešní hry.
- Zobrazená barva: Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White
- Styl: IF1534-121
Nike Energy
Sleva 30
Před 30 lety rozvířilo fotbalovou scénu jméno Nike. Tohle funkční tričko navazuje na ikonické střihy z poloviny 90. let, ale díky moderním technologiím zvládne i tempo dnešní hry.
Podrobnosti o produktu
- Žebrovaný límeček a manžety
- Tkaná nášivka
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White
- Styl: IF1534-121
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 184 cm
- Volný střih: vzdušný a uvolněný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Nike Energy
Sleva 30