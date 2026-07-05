Pánské fotbalové tričko Nike Energy Dri-FIT s dlouhým rukávem

loose thread
Joo188740778
Nice style but the thread is already coming apart on the black stripe area. Initially, I thought it was small stain... its small but now Im scared to wash or wear ii. Ive worn it maybe three times total. disappointed.
Recyklované materiály
Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken
Před 30 lety rozvířilo fotbalovou scénu jméno Nike. Tohle funkční tričko navazuje na ikonické střihy z poloviny 90. let, ale díky moderním technologiím zvládne i tempo dnešní hry.
Nike Energy
Před 30 lety rozvířilo fotbalovou scénu jméno Nike. Tohle funkční tričko navazuje na ikonické střihy z poloviny 90. let, ale díky moderním technologiím zvládne i tempo dnešní hry.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
1 hvězdička
loose thread
Joo188740778
Nice style but the thread is already coming apart on the black stripe area. Initially, I thought it was small stain... its small but now Im scared to wash or wear ii. Ive worn it maybe three times total. disappointed.
Nike Energy