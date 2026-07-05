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Pánské fotbalové tričko Nike Energy Dri-FIT s dlouhým rukávem - Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White

Recyklované materiály

Nike Energy

Pánské fotbalové tričko Dri-FIT s dlouhým rukávem

Sleva 30
Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White
Pink Foam/Off Noir/Summit White/Summit White
Team Red/Off Noir/Summit White/Summit White
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken

Před 30 lety rozvířilo fotbalovou scénu jméno Nike. Tohle funkční tričko navazuje na ikonické střihy z poloviny 90. let, ale díky moderním technologiím zvládne i tempo dnešní hry.


  • Zobrazená barva: Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White
  • Styl: IF1532-121

Nike Energy

Sleva 30

Před 30 lety rozvířilo fotbalovou scénu jméno Nike. Tohle funkční tričko navazuje na ikonické střihy z poloviny 90. let, ale díky moderním technologiím zvládne i tempo dnešní hry.

Podrobnosti o produktu

  • Volný střih
  • Tkaná nášivka
  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White
  • Styl: IF1532-121

Velikost a střih

    • Model/ka měří 178 cm a má na sobě velikost M
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (1)

1 hvězdička

  • loose thread

    Joo188740778

    Nice style but the thread is already coming apart on the black stripe area. Initially, I thought it was small stain... its small but now Im scared to wash or wear ii. Ive worn it maybe three times total. disappointed.

Pánské fotbalové tričko Nike Energy Dri-FIT s dlouhým rukávem

Nike Energy

Sleva 30

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