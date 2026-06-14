Pánské fotbalové tričko Nike Atlético Madrid

Great
Kyan245463646
Perfect fit. Not too baggy, not too fitted. Ordered a size XL. I’m usually a 2XL.
Ukaž, komu fandíš, v tomhle volnějším tričku Atlético Madrid.
Atletico Madrid
Ukaž, komu fandíš, v tomhle volnějším tričku Atlético Madrid.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Great
Kyan245463646
Perfect fit. Not too baggy, not too fitted. Ordered a size XL. I’m usually a 2XL.
Atletico Madrid