triangle, start, resume, beginVideo
 
obrázek 1 ze 7
Pánské fotbalové tričko Nike Atlético Madrid - Černá

Atletico Madrid

Pánské fotbalové tričko Nike

Sleva 30

Ukaž, komu fandíš, v tomhle volnějším tričku Atlético Madrid.


  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: IB3906-010

Atletico Madrid

Sleva 30

Ukaž, komu fandíš, v tomhle volnějším tričku Atlético Madrid.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % bavlna
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: IB3906-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 183 cm
    • Volný střih: vzdušný a uvolněný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • Great

    Kyan245463646

    Perfect fit. Not too baggy, not too fitted. Ordered a size XL. I’m usually a 2XL.

Pánské fotbalové tričko Nike Atlético Madrid

Atletico Madrid

Sleva 30

Dolaď si styl