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Pánské fotbalové tričko Nike Anglie - Work Blue

Anglie

Pánské fotbalové tričko Nike

29,99 €
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Ukaž oddanost týmu v tomhle měkkém bavlněném tričku Anglie.


  • Zobrazená barva: Work Blue
  • Styl: IH2179-486

Anglie

29,99 €

Ukaž oddanost týmu v tomhle měkkém bavlněném tričku Anglie.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % bavlna
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Work Blue
  • Styl: IH2179-486

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pánské fotbalové tričko Nike Anglie

    Anglie

    29,99 €

    Dolaď si styl

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