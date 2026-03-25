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Pánské fotbalové tričko Nike Academy+ Dri-FIT s krátkým rukávem - Černá/Bílá/Bílá

Recyklované materiály

Nike Academy+

Pánské fotbalové tričko Dri-FIT s krátkým rukávem

29,99 €
Černá/Bílá/Bílá
Blue Void/Game Royal/Bílá
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

V tomhle pot odvádějícím fotbalovém tričku ovládneš celé hřiště. Je hladké, lehké a prodyšné a na zádech má síťovaný díl, který vylepšuje proudění vzduchu.


  • Zobrazená barva: Černá/Bílá/Bílá
  • Styl: IF1524-010

Nike Academy+

29,99 €

V tomhle pot odvádějícím fotbalovém tričku ovládneš celé hřiště. Je hladké, lehké a prodyšné a na zádech má síťovaný díl, který vylepšuje proudění vzduchu.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Bílá/Bílá
  • Styl: IF1524-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 178 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • T940842858

    Wszystko super. Produkt zgodny z opisem. Szybka przesyłka.

Pánské fotbalové tričko Nike Academy+ Dri-FIT s krátkým rukávem

Nike Academy+

29,99 €

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