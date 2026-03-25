Pánské fotbalové tričko Nike Academy+ Dri-FIT s krátkým rukávem

T940842858
Wszystko super. Produkt zgodny z opisem. Szybka przesyłka.
Recyklované materiály
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
V tomhle pot odvádějícím fotbalovém tričku ovládneš celé hřiště. Je hladké, lehké a prodyšné a na zádech má síťovaný díl, který vylepšuje proudění vzduchu.
Nike Academy+
V tomhle pot odvádějícím fotbalovém tričku ovládneš celé hřiště. Je hladké, lehké a prodyšné a na zádech má síťovaný díl, který vylepšuje proudění vzduchu.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
T940842858
Wszystko super. Produkt zgodny z opisem. Szybka przesyłka.
Nike Academy+