Pánské fotbalové tričko Chelsea FC Strike Nike Dri-FIT s krátkým rukávem

Meravigliosa
alessandrom247912785
Una maglietta davvero stupenda complimenti a Nike e Chelsea per questa splendida maglia
Recyklované materiály
Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken
Tento top Strike s technologií odvádějící pot a klasickým střihem tě udrží v pohodlí, zatímco své umění dovádíš k dokonalosti.
Chelsea FC Strike
Tento top Strike s technologií odvádějící pot a klasickým střihem tě udrží v pohodlí, zatímco své umění dovádíš k dokonalosti.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Meravigliosa
alessandrom247912785
Una maglietta davvero stupenda complimenti a Nike e Chelsea per questa splendida maglia
Chelsea FC Strike