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Pánské fotbalové tričko Chelsea FC Strike Nike Dri-FIT s krátkým rukávem - Pitch Blue/Midwest Gold/Bílá/Midwest Gold

Recyklované materiály

Chelsea FC Strike

Pánské tričko Nike Football Dri-FIT s krátkým rukávem

54,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken

Tento top Strike s technologií odvádějící pot a klasickým střihem tě udrží v pohodlí, zatímco své umění dovádíš k dokonalosti.


  • Zobrazená barva: Pitch Blue/Midwest Gold/Bílá/Midwest Gold
  • Styl: II2325-426

Chelsea FC Strike

54,99 €

Tento top Strike s technologií odvádějící pot a klasickým střihem tě udrží v pohodlí, zatímco své umění dovádíš k dokonalosti.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Pitch Blue/Midwest Gold/Bílá/Midwest Gold
  • Styl: II2325-426

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 189 cm
    • Zeštíhlený střih: elegantní a kopíruje postavu
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • Meravigliosa

    alessandrom247912785

    Una maglietta davvero stupenda complimenti a Nike e Chelsea per questa splendida maglia

Pánské fotbalové tričko Chelsea FC Strike Nike Dri-FIT s krátkým rukávem

Chelsea FC Strike

54,99 €

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