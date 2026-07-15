Pánské fotbalové tričko Anglie Energy Nike Dri-FIT s krátkým rukávem

Nice but small & narrow
KatieF597137378
Comes some and very narrow on the body.
Recyklované materiály
Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken
Tenhle nadčasový dres Anglie s detaily inspirovanými 90. lety a potiskem týmu nabízí nadčasový styl v kombinaci s technologiemi připravenými na dnešní hru.
Anglie Energy
Tenhle nadčasový dres Anglie s detaily inspirovanými 90. lety a potiskem týmu nabízí nadčasový styl v kombinaci s technologiemi připravenými na dnešní hru.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 3
Nice but small & narrow
KatieF597137378
Comes some and very narrow on the body.
Estilo noventero
JosebaL704810686
Talla un poco más grande lo habitual, queda amplia. Estilo noventero, más para vestir que para hacer deporte
Anglie Energy