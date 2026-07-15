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Pánské fotbalové tričko Anglie Energy Nike Dri-FIT s krátkým rukávem - Work Blue/Bílá/Obsidian

Recyklované materiály

Anglie Energy

Pánské fotbalové tričko s krátkým rukávem Nike Dri-FIT

74,99 €
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Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken

Tenhle nadčasový dres Anglie s detaily inspirovanými 90. lety a potiskem týmu nabízí nadčasový styl v kombinaci s technologiemi připravenými na dnešní hru.


  • Zobrazená barva: Work Blue/Bílá/Obsidian
  • Styl: IH1866-486

Anglie Energy

74,99 €

Tenhle nadčasový dres Anglie s detaily inspirovanými 90. lety a potiskem týmu nabízí nadčasový styl v kombinaci s technologiemi připravenými na dnešní hru.

Podrobnosti o produktu

  • Žebrovaný límeček a manžety
  • Tkaná nášivka
  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Work Blue/Bílá/Obsidian
  • Styl: IH1866-486

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 178 cm
    • Volný střih: vzdušný a uvolněný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (2)

Hvězdičky: 3

  • Nice but small & narrow

    KatieF597137378

    Comes some and very narrow on the body.

  • Estilo noventero

    JosebaL704810686

    Talla un poco más grande lo habitual, queda amplia. Estilo noventero, más para vestir que para hacer deporte

Pánské fotbalové tričko Anglie Energy Nike Dri-FIT s krátkým rukávem

Anglie Energy

74,99 €

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