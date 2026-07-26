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Pánské fotbalové kraťasy Nike Academy+ Dri-FIT - Mineral Slate/Summit White/Černá

Recyklované materiály

Nike Academy+

Pánské fotbalové kraťasy Dri-FIT

Sleva 29
Mineral Slate/Summit White/Černá
Hot Lava/Černá/Černá
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

V těchhle pot odvádějících fotbalových kraťasech ovládneš celé hřiště. Jsou hladké, lehké a prodyšné a mají síťované boční díly, které vylepšují proudění vzduchu.


  • Zobrazená barva: Mineral Slate/Summit White/Černá
  • Styl: IF2551-382

Nike Academy+

Sleva 29

V těchhle pot odvádějících fotbalových kraťasech ovládneš celé hřiště. Jsou hladké, lehké a prodyšné a mají síťované boční díly, které vylepšují proudění vzduchu.

Podrobnosti o produktu

  • Pružný pas se stahovací šňůrkou
  • Kapsy na zip
  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Mineral Slate/Summit White/Černá
  • Styl: IF2551-382

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 184 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (1)

Hvězdičky: 4

  • Shorts

    AngelO338935233

    I like them they are comfy and they have pockets which are great. I wore them for soccer and to go out so they can be used for both.

Pánské fotbalové kraťasy Nike Academy+ Dri-FIT

Nike Academy+

Sleva 29

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