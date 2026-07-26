Pánské fotbalové kraťasy Nike Academy+ Dri-FIT

Shorts
AngelO338935233
I like them they are comfy and they have pockets which are great. I wore them for soccer and to go out so they can be used for both.
Recyklované materiály
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
V těchhle pot odvádějících fotbalových kraťasech ovládneš celé hřiště. Jsou hladké, lehké a prodyšné a mají síťované boční díly, které vylepšují proudění vzduchu.
Nike Academy+
V těchhle pot odvádějících fotbalových kraťasech ovládneš celé hřiště. Jsou hladké, lehké a prodyšné a mají síťované boční díly, které vylepšují proudění vzduchu.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4
Shorts
AngelO338935233
I like them they are comfy and they have pockets which are great. I wore them for soccer and to go out so they can be used for both.
Nike Academy+