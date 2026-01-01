Pánské fotbalové kalhoty Nike Anglie Club

Anglie Club
Pánské běžecké kalhoty Nike Soccer
Vzali jsme klasiku na každý den, přidali hrdost Anglie a vytvořili pohodlný kousek, který ze sebe nebudeš chtít sundat. Náš česaný flís se střední gramáží je zevnitř mimořádně měkký a zvenku hladký. Mikina si zachovává strukturovaný tvar, takže se budeš cítit v naprostém pohodlí.
- Zobrazená barva: Midnight Navy/Bílá
- Styl: IB6289-410
Anglie Club
Vzali jsme klasiku na každý den, přidali hrdost Anglie a vytvořili pohodlný kousek, který ze sebe nebudeš chtít sundat. Náš česaný flís se střední gramáží je zevnitř mimořádně měkký a zvenku hladký. Mikina si zachovává strukturovaný tvar, takže se budeš cítit v naprostém pohodlí.
Podrobnosti o produktu
- Pružný pas se stahovací šňůrkou
- Svrchní část: 80 % bavlna / 20 % polyester. Boční kapsa na straně kloubů / zadní kapsa: 100 % bavlna.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Midnight Navy/Bílá
- Styl: IB6289-410
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 189 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Nohavice: sahají ke kotníkům
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Anglie Club