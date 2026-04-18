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Pánské fotbalové kalhoty Nike Academy Dri-FIT - Černá/Černá/Bílá

Recyklované materiály

Nike Academy

Pánské fotbalové kalhoty Dri-FIT

44,99 €

100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Tyhle lehké, tkané kalhoty, stvořené na fotbalový trénink, odvádějí pot od pokožky a pomůžou ti soustředit se na to, co se děje na hřišti. Střih je standardní, síťované díly vzdušné a kapsy na zip, takže tě nic nerozptyluje.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
  • Styl: HJ3780-010

Nike Academy

44,99 €

Tyhle lehké, tkané kalhoty, stvořené na fotbalový trénink, odvádějí pot od pokožky a pomůžou ti soustředit se na to, co se děje na hřišti. Střih je standardní, síťované díly vzdušné a kapsy na zip, takže tě nic nerozptyluje.

Výhody

  • Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
  • Tkaný materiál je lehký a příjemný.
  • Elastický pas se stahovací šňůrkou drží kalhoty na svém místě.

Podrobnosti o produktu

  • Elastické manžety
  • Vyšívané logo Swoosh
  • Svrchní část / síťovina: 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
  • Styl: HJ3780-010

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 189 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
    • Nohavice: sahají ke kotníkům
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (10)

Hvězdičky: 4.1

  • Défaut de fabrication

    ShinnD780857680

    Défaut de fabrication de l’élastique au niveau de la cheville gauche. Je ne recommande pas

  • Très bien

    Hélder355404065

    Très bien en plus c’est trop stylé !

  • Φθηνη και κακη ποιότητα

    anthir729149189

    Δυστυχώς φαίνεται πολυ κακο υλικο....πολυ ακριβο για αυτο που παίρνεις! Λαθος αγορά. Δεν θα αγοραζα ξανα τετοιο προιον.

Pánské fotbalové kalhoty Nike Academy Dri-FIT

Nike Academy

44,99 €

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