Pánské fotbalové kalhoty Nike Academy Dri-FIT

Défaut de fabrication
ShinnD780857680
Défaut de fabrication de l’élastique au niveau de la cheville gauche. Je ne recommande pas
Recyklované materiály
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Tyhle lehké, tkané kalhoty, stvořené na fotbalový trénink, odvádějí pot od pokožky a pomůžou ti soustředit se na to, co se děje na hřišti. Střih je standardní, síťované díly vzdušné a kapsy na zip, takže tě nic nerozptyluje.
Nike Academy
Tyhle lehké, tkané kalhoty, stvořené na fotbalový trénink, odvádějí pot od pokožky a pomůžou ti soustředit se na to, co se děje na hřišti. Střih je standardní, síťované díly vzdušné a kapsy na zip, takže tě nic nerozptyluje.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.1
Défaut de fabrication
ShinnD780857680
Défaut de fabrication de l’élastique au niveau de la cheville gauche. Je ne recommande pas
Très bien
Hélder355404065
Très bien en plus c’est trop stylé !
Φθηνη και κακη ποιότητα
anthir729149189
Δυστυχώς φαίνεται πολυ κακο υλικο....πολυ ακριβο για αυτο που παίρνεις! Λαθος αγορά. Δεν θα αγοραζα ξανα τετοιο προιον.
Nike Academy