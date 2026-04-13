Pánské fotbalové běžecké kalhoty Nike Anglie Tech Fleece

Yoni834533243
I love the design of the tracksuit but if they could change one thing on it, I would want the pocket on the sleeve on the other sleeve if that was possible for future designs if that is allowed. Otherwise I love the tracksuit.
Fandi svému týmu v pohodlných běžeckých kalhotách Anglie. Jsou z našeho prvotřídního a lehkého materiálu Tech Fleece, který je hebký zevnitř i zvenku, příjemně hřeje a nepřidává na objemu.
Anglie Tech Fleece
Fandi svému týmu v pohodlných běžeckých kalhotách Anglie. Jsou z našeho prvotřídního a lehkého materiálu Tech Fleece, který je hebký zevnitř i zvenku, příjemně hřeje a nepřidává na objemu.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Yoni834533243
I love the design of the tracksuit but if they could change one thing on it, I would want the pocket on the sleeve on the other sleeve if that was possible for future designs if that is allowed. Otherwise I love the tracksuit.
georges616954792
Top quality and highly recommend it.
Anglie Tech Fleece