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Pánské fotbalové běžecké kalhoty Nike Anglie Tech Fleece - Work Blue/Bílá

Anglie Tech Fleece

Pánské běžecké kalhoty Nike Soccer

114,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Fandi svému týmu v pohodlných běžeckých kalhotách Anglie. Jsou z našeho prvotřídního a lehkého materiálu Tech Fleece, který je hebký zevnitř i zvenku, příjemně hřeje a nepřidává na objemu.


  • Zobrazená barva: Work Blue/Bílá
  • Styl: IB6412-486

Anglie Tech Fleece

114,99 €

Fandi svému týmu v pohodlných běžeckých kalhotách Anglie. Jsou z našeho prvotřídního a lehkého materiálu Tech Fleece, který je hebký zevnitř i zvenku, příjemně hřeje a nepřidává na objemu.

Podrobnosti o produktu

  • Svrchní část: 53 % bavlna / 47 % polyester. Horní strana kapsových váčků: 100 % bavlna.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Work Blue/Bílá
  • Styl: IB6412-486

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 189 cm
    • Zeštíhlený střih: elegantní a kopíruje postavu
    • 7/8 střih: sahá ke kotníkům
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (2)

Hvězdičky: 5

  • Yoni834533243

    I love the design of the tracksuit but if they could change one thing on it, I would want the pocket on the sleeve on the other sleeve if that was possible for future designs if that is allowed. Otherwise I love the tracksuit.

  • georges616954792

    Top quality and highly recommend it.

Pánské fotbalové běžecké kalhoty Nike Anglie Tech Fleece

Anglie Tech Fleece

114,99 €

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