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Pánské flísové kraťasy Nike Club - Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Bílá

Nike Club

Pánské flísové cargo kraťasy

54,99 €
Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Bílá
Černá/Černá/Bílá
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Tyhle klasické kraťasy spojují eleganci s ležérností. Česaný flís je zvenku hladký a zevnitř super měkký, takže poskytuje pohodlí, na které se můžeš spolehnout.


  • Zobrazená barva: Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Bílá
  • Styl: FN3525-063

Nike Club

54,99 €

Tyhle klasické kraťasy spojují eleganci s ležérností. Česaný flís je zvenku hladký a zevnitř super měkký, takže poskytuje pohodlí, na které se můžeš spolehnout.

Výhody

  • Náš česaný flís se střední gramáží je zevnitř mimořádně měkký a zvenku hladký. Mikina si zachovává strukturovaný tvar, takže se budeš cítit v naprostém pohodlí.
  • Standardní střih je v oblasti sedu a stehen volnější.
  • Do zadní kapsy a bočních kapes se vejde většina telefonů.

Podrobnosti o produktu

  • Vyšívané logo Nike Futura
  • Délka ke kolenům
  • Elastický pas s kulatou splétanou stahovací šňůrkou
  • Svrchní část: 80–81% bavlna / 19–20 % polyester. Boční kapsa na straně kloubů / zadní kapsa: 100 % bavlna.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Bílá
  • Styl: FN3525-063

Velikost a střih

    • Velký/á a vysoký/á model/ka měří 188 cm a má na sobě velikost 2XL
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (31)

Hvězdičky: 4.4

  • Snap buttons come off!

    teodori101942683

    Very unhappy with my purchase! Had them just for one week and the snap buttons on the cargo pockets start to come off . I will never buy again . Strongly I do not recommend this shorts.

  • Great pair of cargo shorts

    Nike 270

    [This review was collected as part of a promotion.] Very comfortable and come down just past the knee. I would highly recommend these shorts

    Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
    #productsprovidedbynike

  • Vacation gear

    Th117

    [This review was collected as part of a promotion.] Great comfortable vacation gear that allows you to relax and be comfortable while you travel

    Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
    #productsprovidedbynike

Pánské flísové kraťasy Nike Club

Nike Club

54,99 €

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