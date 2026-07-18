Pánské flísové kraťasy Nike Club

Snap buttons come off!
teodori101942683
Very unhappy with my purchase! Had them just for one week and the snap buttons on the cargo pockets start to come off . I will never buy again . Strongly I do not recommend this shorts.
Tyhle klasické kraťasy spojují eleganci s ležérností. Česaný flís je zvenku hladký a zevnitř super měkký, takže poskytuje pohodlí, na které se můžeš spolehnout.
Nike Club
Tyhle klasické kraťasy spojují eleganci s ležérností. Česaný flís je zvenku hladký a zevnitř super měkký, takže poskytuje pohodlí, na které se můžeš spolehnout.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.4
Snap buttons come off!
teodori101942683
Very unhappy with my purchase! Had them just for one week and the snap buttons on the cargo pockets start to come off . I will never buy again . Strongly I do not recommend this shorts.
Great pair of cargo shorts
Nike 270
[This review was collected as part of a promotion.] Very comfortable and come down just past the knee. I would highly recommend these shorts
Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
#productsprovidedbynike
Vacation gear
Th117
[This review was collected as part of a promotion.] Great comfortable vacation gear that allows you to relax and be comfortable while you travel
Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
#productsprovidedbynike
Nike Club