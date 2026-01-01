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Pánské flísové klubové sportovní kalhoty Nike Chorvatsko 2026 - Obsidian/Bílá

Chorvatsko 2026, flísové běžecké kalhoty s kapucí

Pánské kalhoty Nike Club

64,99 €
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Běžecké flísové kalhoty Club kombinují klasický styl s pohodlím flísu. Skvěle vypadají a můžeš je nosit opravdu každý den.


  • Zobrazená barva: Obsidian/Bílá
  • Styl: IO8607-451

Chorvatsko 2026, flísové běžecké kalhoty s kapucí

64,99 €

Běžecké flísové kalhoty Club kombinují klasický styl s pohodlím flísu. Skvěle vypadají a můžeš je nosit opravdu každý den.

Podrobnosti o produktu

  • 80–82 % bavlna / 18–20 % polyester.
  • Zobrazená barva: Obsidian/Bílá
  • Styl: IO8607-451

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 185 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
    • Nohavice: sahají ke kotníkům
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pánské flísové klubové sportovní kalhoty Nike Chorvatsko 2026

    Chorvatsko 2026, flísové běžecké kalhoty s kapucí

    64,99 €

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