Pánské flísové klubové sportovní kalhoty Nike Chorvatsko 2026

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Chorvatsko 2026, flísové běžecké kalhoty s kapucí
Pánské kalhoty Nike Club
64,99 €
Běžecké flísové kalhoty Club kombinují klasický styl s pohodlím flísu. Skvěle vypadají a můžeš je nosit opravdu každý den.
- Zobrazená barva: Obsidian/Bílá
- Styl: IO8607-451
Chorvatsko 2026, flísové běžecké kalhoty s kapucí
64,99 €
Běžecké flísové kalhoty Club kombinují klasický styl s pohodlím flísu. Skvěle vypadají a můžeš je nosit opravdu každý den.
Podrobnosti o produktu
- 80–82 % bavlna / 18–20 % polyester.
- Zobrazená barva: Obsidian/Bílá
- Styl: IO8607-451
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 185 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Nohavice: sahají ke kotníkům
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Chorvatsko 2026, flísové běžecké kalhoty s kapucí
64,99 €