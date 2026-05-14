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Pánské chino kalhoty Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT ve volném střihu - Černá/Dark Smoke Grey

Recyklované materiály

Nike 24.7 PerfectStretch

Pánské chino kalhoty Dri-FIT ve volném střihu

119,99 €
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Alespoň 50 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Materiál PerfectStretch je čtyřsměrně strečový materiál, který nabízí celodenní pohodlí a vypadá elegantně. Tyhle volné chino kalhoty využiješ na řadu aktivit. Mají spoustu kapes a poutko na snadné pověšení.


  • Zobrazená barva: Černá/Dark Smoke Grey
  • Styl: HQ6941-010

Nike 24.7 PerfectStretch

119,99 €

Materiál PerfectStretch je čtyřsměrně strečový materiál, který nabízí celodenní pohodlí a vypadá elegantně. Tyhle volné chino kalhoty využiješ na řadu aktivit. Mají spoustu kapes a poutko na snadné pověšení.

Technologie odvádění potu

Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.

Provedení se šesti kapsami

Do skryté kapsy na zip uvnitř pravé kapsy se vejde většina telefonů. Do síťované kapsy vlevo si můžeš schovat drobnosti. Všechny kapsy jsou uvnitř prošité, aby se během dne neposouvaly.

Další výhody

  • Elastický pas s poutky na opasek dobře sedí.
  • Zadní kapsy mají zapínání na zip.
  • Tento kousek chrání zakryté části těla před slunečním zářením UVA a UVB. Na nezakryté části doporučujeme použít kvalitní opalovací krém.

Podrobnosti o produktu

  • Charakteristické poutko na pověšení na levém švu pasu
  • Lepená poutka na opasek
  • Přední zip se zapínáním na háček
  • Materiál: 100 % polyester. Kapsové váčky: 86 % polyester / 14 % elastan
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Dark Smoke Grey
  • Styl: HQ6941-010

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (4)

Hvězdičky: 5

  • Confort !

    AtuuPanamá

    Très confortable, il serait bien d’en faire avec d’autres couleurs !

  • Best pants ever

    MikaK958862596

    Very comfy and a great fit. The look is clean, stylish and very versatile. I can even use these at work as a personal trainer, even going to a deep squat with these feels good. Definitely one of the best pants I’ve come across ever. Well done Nike!

  • My favorite pants right now

    nicolassega

    Ultra comfy, in my opinion a super nice fit and overall great quality. I am happy this colorway came out.

Pánské chino kalhoty Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT ve volném střihu

Nike 24.7 PerfectStretch

119,99 €

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