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Pánské chino kalhoty Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT v zeštíhleném střihu - Černá/Černá/Dark Smoke Grey

Recyklované materiály

Nike 24.7 PerfectStretch

Pánské chino kalhoty Dri-FIT v zeštíhleném střihu

119,99 €
Černá/Černá/Dark Smoke Grey
Desert Khaki/Sail/Khaki
Obsidian/Černá/Dark Obsidian
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Alespoň 50 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Materiál PerfectStretch je čtyřsměrně strečový materiál, který nabízí celodenní pohodlí a vypadá elegantně. Tyhle přiléhavé chino kalhoty využiješ na řadu aktivit. Mají spoustu kapes a poutko, za které si ji snadno pověsíš.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Dark Smoke Grey
  • Styl: HQ6918-010

Nike 24.7 PerfectStretch

119,99 €

Materiál PerfectStretch je čtyřsměrně strečový materiál, který nabízí celodenní pohodlí a vypadá elegantně. Tyhle přiléhavé chino kalhoty využiješ na řadu aktivit. Mají spoustu kapes a poutko, za které si ji snadno pověsíš.

Technologie odvádění potu

Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.

Provedení se šesti kapsami

Do skryté kapsy na zip uvnitř pravé kapsy se vejde většina telefonů. Do síťované kapsy vlevo si můžeš schovat drobnosti. Všechny kapsy jsou uvnitř prošité, aby se během dne neposouvaly.

Další výhody

  • Elastický pas s poutky na opasek dobře sedí.
  • Tenhle kousek chrání zakryté části těla před slunečním zářením UVA a UVB. Na nezakryté části doporučujeme použít kvalitní opalovací krém.

Podrobnosti o produktu

  • Charakteristické poutko na pověšení na levém švu pasu
  • Lepená poutka na opasek
  • Přední zip se zapínáním na háček
  • Materiál: 100 % polyester. Kapsové váčky: 86 % polyester / 14 % elastan.
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Dark Smoke Grey
  • Styl: HQ6918-010

Velikost a střih

    • Model/ka měří 185 cm a má na sobě velikost 32/34
    • Velký, vysoký model měří 180 cm a má na sobě velikost 42/32
    • Zeštíhlený střih: elegantní a kopíruje postavu
    • Nohavice: sahají ke kotníkům
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

Recenze (26)

Hvězdičky: 4.6

  • Thank you Nike!!

    OmarA990654971

    Replaced all my pants to these. They’re great on every level. Great job!

  • Perfect golf pants

    Amazon1234

    [This review was collected as part of a promotion.] Perfect for everyday wear and to golf in. Love the various color options.

    Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
    #productsprovidedbynike

  • Great pants

    NJP24

    [This review was collected as part of a promotion.] Comfortable, my son wears them without complaining!

    Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
    #productsprovidedbynike

Pánské chino kalhoty Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT v zeštíhleném střihu

Nike 24.7 PerfectStretch

119,99 €

Dolaď si styl

Item 3 of 64

Vyladěná pro celodenní pohodlí

Nová kolekce plná elegantních a neskonale pohodlných modelů.

„Dělej to, co tě baví, v pohodlí – kdekoli a každý den.“

– Ishod Wair, 24.7 skateboard

PerfectStretch

PerfectStretch je čtyřsměrný strečový materiál, který nabízí nenucené pohodlí a trochu nenápadný styl, který se nevyplatí podceňovat.

Elegantní vzhled

Pusť se do každé aktivity naplno v elegantních outfitech, které se díky čtyřsměrnému streči přizpůsobí tělu.