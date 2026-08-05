Pánské chino kalhoty Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT v zeštíhleném střihu

Thank you Nike!!
OmarA990654971
Replaced all my pants to these. They’re great on every level. Great job!
Recyklované materiály
Alespoň 50 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Materiál PerfectStretch je čtyřsměrně strečový materiál, který nabízí celodenní pohodlí a vypadá elegantně. Tyhle přiléhavé chino kalhoty využiješ na řadu aktivit. Mají spoustu kapes a poutko, za které si ji snadno pověsíš.
Nike 24.7 PerfectStretch
Materiál PerfectStretch je čtyřsměrně strečový materiál, který nabízí celodenní pohodlí a vypadá elegantně. Tyhle přiléhavé chino kalhoty využiješ na řadu aktivit. Mají spoustu kapes a poutko, za které si ji snadno pověsíš.
Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
Do skryté kapsy na zip uvnitř pravé kapsy se vejde většina telefonů. Do síťované kapsy vlevo si můžeš schovat drobnosti. Všechny kapsy jsou uvnitř prošité, aby se během dne neposouvaly.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.6
Thank you Nike!!
OmarA990654971
Replaced all my pants to these. They’re great on every level. Great job!
Perfect golf pants
Amazon1234
[This review was collected as part of a promotion.] Perfect for everyday wear and to golf in. Love the various color options.
Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
#productsprovidedbynike
Great pants
NJP24
[This review was collected as part of a promotion.] Comfortable, my son wears them without complaining!
Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
#productsprovidedbynike
Nike 24.7 PerfectStretch
Nová kolekce plná elegantních a neskonale pohodlných modelů.
– Ishod Wair, 24.7 skateboard
PerfectStretch je čtyřsměrný strečový materiál, který nabízí nenucené pohodlí a trochu nenápadný styl, který se nevyplatí podceňovat.
Pusť se do každé aktivity naplno v elegantních outfitech, které se díky čtyřsměrnému streči přizpůsobí tělu.