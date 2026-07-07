Pánské boty Nike Dunk Low Retro SE

JoaoR346559430
very nice and good confort
Bota Dunk Low Retro kombinuje prvotřídní materiály a měkké polstrování, takže je neskutečně pohodlná. Možnosti jsou nekonečné – jak budeš svoje boty Dunk nosit ty?
Nike Dunk Low Retro SE
Bota Dunk Low Retro kombinuje prvotřídní materiály a měkké polstrování, takže je neskutečně pohodlná. Možnosti jsou nekonečné – jak budeš svoje boty Dunk nosit ty?
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.7
JoaoR346559430
very nice and good confort
R.A.v256688847
Tijdloos Perfecte schoen voor privé en smart casual zakelijk.
stef1508
Super modèle, très confortable et stylé
Nike Dunk Low Retro SE