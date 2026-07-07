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Pánské boty Nike Dunk Low Retro SE - Moon Particle/Photon Dust/Coconut Milk/Bílá

Nike Dunk Low Retro SE

Pánské boty

Sleva 30
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Bota Dunk Low Retro kombinuje prvotřídní materiály a měkké polstrování, takže je neskutečně pohodlná. Možnosti jsou nekonečné – jak budeš svoje boty Dunk nosit ty?


  • Zobrazená barva: Moon Particle/Photon Dust/Coconut Milk/Bílá
  • Styl: II7078-200

Nike Dunk Low Retro SE

Sleva 30

Bota Dunk Low Retro kombinuje prvotřídní materiály a měkké polstrování, takže je neskutečně pohodlná. Možnosti jsou nekonečné – jak budeš svoje boty Dunk nosit ty?

Výhody

  • Svršek nošením změkne a získá retro styl.
  • Lehká pěnová mezipodešev dobře tlumí.
  • Legendární gumová podrážka s klasickým kruhovým vzorem je odolná a skvěle zabírá.

Podrobnosti o produktu

  • Zobrazená barva: Moon Particle/Photon Dust/Coconut Milk/Bílá
  • Styl: II7078-200

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (3)

Hvězdičky: 4.7

  • JoaoR346559430

    very nice and good confort

  • R.A.v256688847

    Tijdloos Perfecte schoen voor privé en smart casual zakelijk.

  • stef1508

    Super modèle, très confortable et stylé

Pánské boty Nike Dunk Low Retro SE

Nike Dunk Low Retro SE

Sleva 30

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