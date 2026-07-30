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Pánské boty Nike Court Vision SE - Rattan/Rocky Tan/Mink Brown

Nike Court Vision SE

Pánské boty

84,99 €
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Líbí se ti retro basketbalový styl 80. let? Seznam se s botou Court Vision. Tahle verze kombinuje maskáčovou textilii a syntetickou kůži s gumovou cupsole podrážkou. A výsledek? Celodenní pohodlí inspirované našimi ikonickými modely z minulosti.


  • Zobrazená barva: Rattan/Rocky Tan/Mink Brown
  • Styl: IV5722-200

Nike Court Vision SE

84,99 €

Líbí se ti retro basketbalový styl 80. let? Seznam se s botou Court Vision. Tahle verze kombinuje maskáčovou textilii a syntetickou kůži s gumovou cupsole podrážkou. A výsledek? Celodenní pohodlí inspirované našimi ikonickými modely z minulosti.

Výhody

  • Děrování na špičce a po stranách zvyšuje prodyšnost.
  • Svršek z textilu a syntetické kůže je odolný.

Podrobnosti o produktu

  • Polstrovaný lem
  • Gumová podrážka
  • Zobrazená barva: Rattan/Rocky Tan/Mink Brown
  • Styl: IV5722-200

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (2)

Hvězdičky: 5

  • Nickff2a3e3801814ea08d23f919c903aa0c

    Nike always represents with quality design, look and comfort! A++

  • Couldn't Pass these Up

    Felicia964454489

    I love these shoes. They fit well and I LOVE all things camo!!!

Pánské boty Nike Court Vision SE

Nike Court Vision SE

84,99 €

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