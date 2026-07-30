Pánské boty Nike Court Vision SE

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Nike always represents with quality design, look and comfort! A++
Líbí se ti retro basketbalový styl 80. let? Seznam se s botou Court Vision. Tahle verze kombinuje maskáčovou textilii a syntetickou kůži s gumovou cupsole podrážkou. A výsledek? Celodenní pohodlí inspirované našimi ikonickými modely z minulosti.
Nike Court Vision SE
Líbí se ti retro basketbalový styl 80. let? Seznam se s botou Court Vision. Tahle verze kombinuje maskáčovou textilii a syntetickou kůži s gumovou cupsole podrážkou. A výsledek? Celodenní pohodlí inspirované našimi ikonickými modely z minulosti.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Nickff2a3e3801814ea08d23f919c903aa0c
Nike always represents with quality design, look and comfort! A++
Couldn't Pass these Up
Felicia964454489
I love these shoes. They fit well and I LOVE all things camo!!!
Nike Court Vision SE