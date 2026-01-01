Pánské boty Nike Court Vision Low Suede

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Nike Court Vision Low Suede
Pánské boty
79,99 €
Líbí se ti retro basketbalový styl 80. let? Seznam se s botou Court Vision. Kombinuje kůži a semiš s gumovou cupsole podrážkou, takže se postará o tvé celodenní pohodlí inspirované těmi nejikoničtějšími siluetami minulosti.
- Zobrazená barva: Phantom/Cream II
- Styl: IO0461-001
Nike Court Vision Low Suede
79,99 €
Líbí se ti retro basketbalový styl 80. let? Seznam se s botou Court Vision. Kombinuje kůži a semiš s gumovou cupsole podrážkou, takže se postará o tvé celodenní pohodlí inspirované těmi nejikoničtějšími siluetami minulosti.
Výhody
- Svršek z pravé a syntetické kůže získává nošením retro vzhled.
- Děrování na špičce a po stranách zvyšuje prodyšnost.
- Gumová cupsole podrážka je odolná a skvěle zabírá.
Podrobnosti o produktu
- Pěnová mezipodešev
- Gumová podrážka
- Zobrazená barva: Phantom/Cream II
- Styl: IO0461-001
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Court Vision Low Suede
79,99 €