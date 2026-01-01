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Pánské boty Nike Court Vision Low Suede - Phantom/Cream II

Nike Court Vision Low Suede

Pánské boty

79,99 €
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Líbí se ti retro basketbalový styl 80. let? Seznam se s botou Court Vision. Kombinuje kůži a semiš s gumovou cupsole podrážkou, takže se postará o tvé celodenní pohodlí inspirované těmi nejikoničtějšími siluetami minulosti.


  • Zobrazená barva: Phantom/Cream II
  • Styl: IO0461-001

Nike Court Vision Low Suede

79,99 €

Líbí se ti retro basketbalový styl 80. let? Seznam se s botou Court Vision. Kombinuje kůži a semiš s gumovou cupsole podrážkou, takže se postará o tvé celodenní pohodlí inspirované těmi nejikoničtějšími siluetami minulosti.

Výhody

  • Svršek z pravé a syntetické kůže získává nošením retro vzhled.
  • Děrování na špičce a po stranách zvyšuje prodyšnost.
  • Gumová cupsole podrážka je odolná a skvěle zabírá.

Podrobnosti o produktu

  • Pěnová mezipodešev
  • Gumová podrážka
  • Zobrazená barva: Phantom/Cream II
  • Styl: IO0461-001

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pánské boty Nike Court Vision Low Suede

    Nike Court Vision Low Suede

    79,99 €

    Dolaď si styl

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