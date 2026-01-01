Pánské boty Nike Court Vision Low Suede Premium

Nike Court Vision Low Suede Premium
Pánské boty
Boty Nike Court Vision Low přizpůsobují osmdesátkový basketbalový styl Fastbreak zrychlenému tempu dnešní hry. Hladký semišový svršek oživuje klasické basketbalové tenisky novým, luxusním nádechem a klasická gumová cupsole podrážka připomíná ikonické modely minulosti.
- Zobrazená barva: Wheat/Flax/Wheat
- Styl: IQ9749-700
Nike Court Vision Low Suede Premium
Boty Nike Court Vision Low přizpůsobují osmdesátkový basketbalový styl Fastbreak zrychlenému tempu dnešní hry. Hladký semišový svršek oživuje klasické basketbalové tenisky novým, luxusním nádechem a klasická gumová cupsole podrážka připomíná ikonické modely minulosti.
Výhody
- Měkký semiš na svršku časem zraje k jemné dokonalosti.
- Děrování na špičce a po stranách zvyšuje prodyšnost.
Podrobnosti o produktu
- Svršek z pravé kůže
- Gumová podrážka
- Zobrazená barva: Wheat/Flax/Wheat
- Styl: IQ9749-700
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Court Vision Low Suede Premium