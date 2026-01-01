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Pánské boty Nike Court Vision Low Suede Premium - Wheat/Flax/Wheat

Nike Court Vision Low Suede Premium

Pánské boty

84,99 €
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Boty Nike Court Vision Low přizpůsobují osmdesátkový basketbalový styl Fastbreak zrychlenému tempu dnešní hry. Hladký semišový svršek oživuje klasické basketbalové tenisky novým, luxusním nádechem a klasická gumová cupsole podrážka připomíná ikonické modely minulosti.


  • Zobrazená barva: Wheat/Flax/Wheat
  • Styl: IQ9749-700

Nike Court Vision Low Suede Premium

84,99 €

Boty Nike Court Vision Low přizpůsobují osmdesátkový basketbalový styl Fastbreak zrychlenému tempu dnešní hry. Hladký semišový svršek oživuje klasické basketbalové tenisky novým, luxusním nádechem a klasická gumová cupsole podrážka připomíná ikonické modely minulosti.

Výhody

  • Měkký semiš na svršku časem zraje k jemné dokonalosti.
  • Děrování na špičce a po stranách zvyšuje prodyšnost.

Podrobnosti o produktu

  • Svršek z pravé kůže
  • Gumová podrážka
  • Zobrazená barva: Wheat/Flax/Wheat
  • Styl: IQ9749-700

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pánské boty Nike Court Vision Low Suede Premium

    Nike Court Vision Low Suede Premium

    84,99 €

    Dolaď si styl

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