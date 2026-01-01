Pánské boty Nike Ava X

Nike Ava X
Pánské boty
Moderní vzhled, po kterém toužíte, s pohodlím, které potřebujete, pro sebevědomí v každém kroku. Ultralehká Ava X má jednoduchý, elegantní look, takže je praktická a snadno se sbalí. Měkké tlumení a celoplošná podpora se starají o pohodlí a stabilitu na každém kroku.
- Zobrazená barva: Photon Dust/Černá/Reflect Silver/Light Armory Blue
- Styl: IX0352-025
Nike Ava X
Moderní vzhled, po kterém toužíte, s pohodlím, které potřebujete, pro sebevědomí v každém kroku. Ultralehká Ava X má jednoduchý, elegantní look, takže je praktická a snadno se sbalí. Měkké tlumení a celoplošná podpora se starají o pohodlí a stabilitu na každém kroku.
Výhody
- Textilní svršek s detaily ze syntetické kůže je odolný, prodyšný a pohodlný.
- Podpůrný střih se stará o stabilitu při pohybu celým dnem.
- Podešev s texturovanými výřezy v místech s vysokým oděrem dodává přilnavost a odolnost proti opotřebení.
Podrobnosti o produktu
- Pěnová mezipodešev
- Gumová podrážka
- Prvky s reflexním designem
- Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
- Zobrazená barva: Photon Dust/Černá/Reflect Silver/Light Armory Blue
- Styl: IX0352-025
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Ava X