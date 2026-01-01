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Pánské boty Nike Ava X - Photon Dust/Černá/Reflect Silver/Light Armory Blue

Nike Ava X

Pánské boty

119,99 €
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Moderní vzhled, po kterém toužíte, s pohodlím, které potřebujete, pro sebevědomí v každém kroku. Ultralehká Ava X má jednoduchý, elegantní look, takže je praktická a snadno se sbalí. Měkké tlumení a celoplošná podpora se starají o pohodlí a stabilitu na každém kroku.


  • Zobrazená barva: Photon Dust/Černá/Reflect Silver/Light Armory Blue
  • Styl: IX0352-025

Nike Ava X

119,99 €

Moderní vzhled, po kterém toužíte, s pohodlím, které potřebujete, pro sebevědomí v každém kroku. Ultralehká Ava X má jednoduchý, elegantní look, takže je praktická a snadno se sbalí. Měkké tlumení a celoplošná podpora se starají o pohodlí a stabilitu na každém kroku.

Výhody

  • Textilní svršek s detaily ze syntetické kůže je odolný, prodyšný a pohodlný.
  • Podpůrný střih se stará o stabilitu při pohybu celým dnem.
  • Podešev s texturovanými výřezy v místech s vysokým oděrem dodává přilnavost a odolnost proti opotřebení.

Podrobnosti o produktu

  • Pěnová mezipodešev
  • Gumová podrážka
  • Prvky s reflexním designem
  • Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
  • Zobrazená barva: Photon Dust/Černá/Reflect Silver/Light Armory Blue
  • Styl: IX0352-025

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Pánské boty Nike Ava X

    Nike Ava X

    119,99 €

    Dolaď si styl

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