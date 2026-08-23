Pánské boty Nike Ava Edge

Great product
ronald16504b523dc6435fb66f136004be340e
ive got a lot of nike training shoes about 40 pairs and these have instantly risen to the top 5 position
Boty Nike Ava Edge se inspirovaly geometrií moderních měst a jsou jako stvořené pro procházky betonovou džunglí. Kombinují pružný, ale ochranný svršek s výkonným tlumením a podrážkou, která zanechává nezapomenutelnou stopu. Pohyb po městě je sport sám o sobě, takže se na něj můžeš připravit v botách, které vypadají nadčasově a jsou navržené pro maximální pohodlí.
Nike Ava Edge
Boty Nike Ava Edge se inspirovaly geometrií moderních měst a jsou jako stvořené pro procházky betonovou džunglí. Kombinují pružný, ale ochranný svršek s výkonným tlumením a podrážkou, která zanechává nezapomenutelnou stopu. Pohyb po městě je sport sám o sobě, takže se na něj můžeš připravit v botách, které vypadají nadčasově a jsou navržené pro maximální pohodlí.
Kombinace tkaných textilií a síťoviny vytváří ochranný, ale pružný svršek. Dynamický mřížkový design napodobuje sítě městské zástavby.
Pružná a perforovaná gumová podrážka obepíná mezipodešev a zvyšuje tak odolnost. A kromě toho zanechává nezaměnitelnou stopu.
Zvětšená mezipodešev z výkonné pěny SCF přináší mimořádně pohodlné tlumení.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.5
Great product
ronald16504b523dc6435fb66f136004be340e
ive got a lot of nike training shoes about 40 pairs and these have instantly risen to the top 5 position
1A
julianb467004860
Der schuh ist echt super für den Alltag, ich kauf mir den definitiv nochmal
Trop stylé et légère !
FaridH47759500
Super, j’aime trop, en plus elles sont légères et trop stylée !
Nike Ava Edge
Drsná na povrchu, příjemně pohodlná uvnitř. Ava Edge je pro ty, kdo se tak i pohybují po městě.
Vysoce odolná guma obepíná chodidlo a zvyšuje odolnost boty.
Výkonnostní pěna zajišťuje tlumení na každém kroku.