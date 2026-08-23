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Pánské boty Nike Ava Edge - College Grey/Dark Smoke Grey/Total Orange/Černá

Nike Ava Edge

Pánské boty

149,99 €
College Grey/Dark Smoke Grey/Total Orange/Černá
Černá/College Grey/Newsprint
Summit White/Light Bone/Stone
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Boty Nike Ava Edge se inspirovaly geometrií moderních měst a jsou jako stvořené pro procházky betonovou džunglí. Kombinují pružný, ale ochranný svršek s výkonným tlumením a podrážkou, která zanechává nezapomenutelnou stopu. Pohyb po městě je sport sám o sobě, takže se na něj můžeš připravit v botách, které vypadají nadčasově a jsou navržené pro maximální pohodlí.


  • Zobrazená barva: College Grey/Dark Smoke Grey/Total Orange/Černá
  • Styl: IM1973-003

Nike Ava Edge

149,99 €

Boty Nike Ava Edge se inspirovaly geometrií moderních měst a jsou jako stvořené pro procházky betonovou džunglí. Kombinují pružný, ale ochranný svršek s výkonným tlumením a podrážkou, která zanechává nezapomenutelnou stopu. Pohyb po městě je sport sám o sobě, takže se na něj můžeš připravit v botách, které vypadají nadčasově a jsou navržené pro maximální pohodlí.

Ochranná síť

Kombinace tkaných textilií a síťoviny vytváří ochranný, ale pružný svršek. Dynamický mřížkový design napodobuje sítě městské zástavby.

Zanech stopu

Pružná a perforovaná gumová podrážka obepíná mezipodešev a zvyšuje tak odolnost. A kromě toho zanechává nezaměnitelnou stopu.

Mimořádné pohodlí pod chodidlem

Zvětšená mezipodešev z výkonné pěny SCF přináší mimořádně pohodlné tlumení.

Podrobnosti o produktu

  • Gumová podrážka
  • Nízký lem
  • Klasické tkaničky
  • Prvky s reflexním designem
  • Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
  • Zobrazená barva: College Grey/Dark Smoke Grey/Total Orange/Černá
  • Styl: IM1973-003

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (32)

Hvězdičky: 4.5

  • Great product

    ronald16504b523dc6435fb66f136004be340e

    ive got a lot of nike training shoes about 40 pairs and these have instantly risen to the top 5 position

  • 1A

    julianb467004860

    Der schuh ist echt super für den Alltag, ich kauf mir den definitiv nochmal

  • Trop stylé et légère !

    FaridH47759500

    Super, j’aime trop, en plus elles sont légères et trop stylée !

Pánské boty Nike Ava Edge

Nike Ava Edge

149,99 €

Dolaď si styl

Item 3 of 5

Ochrana připravená do ulic

Drsná na povrchu, příjemně pohodlná uvnitř. Ava Edge je pro ty, kdo se tak i pohybují po městě.

Ochranná konstrukce

Vysoce odolná guma obepíná chodidlo a zvyšuje odolnost boty.

Skvělá odezva

Výkonnostní pěna zajišťuje tlumení na každém kroku.