 
obrázek 1 ze 8
Pánské boty Nike Astrograbber - Light Silver/Phantom/Černá/Sail

Nike Astrograbber

Pánské boty

129,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Moderní bota Astrograbber, která byla poprvé uvedená v návaznosti na model Nike Waffle Trainer, byla navržená tak, aby líp přilnula na umělou trávu na hřištích amerického fotbalu.


  • Zobrazená barva: Light Silver/Phantom/Černá/Sail
  • Styl: IH2341-001

Nike Astrograbber

129,99 €

Moderní bota Astrograbber, která byla poprvé uvedená v návaznosti na model Nike Waffle Trainer, byla navržená tak, aby líp přilnula na umělou trávu na hřištích amerického fotbalu.

Výhody

  • Kožený svršek nošením změkne a získá retro styl.
  • Tlumení Air Zoom dodává odrazu rychlost i energii.
  • Gumová podrážka s mřížkovaným vzorkem je odolná, neklouže a působí tradičně.

Podrobnosti o produktu

  • Pěnová mezipodešev
  • Gumová podrážka
  • Zobrazená barva: Light Silver/Phantom/Černá/Sail
  • Styl: IH2341-001

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (5)

Hvězdičky: 3

  • Small and Narrow

    NikePlusUser5133801

    How is a size 11 not a size 11? I have never had to purchase Nikes a 1/2 size larger. Super narrow as well. The 1/2 size up didn’t fix the narrow issue

  • Grip en stijlvol

    MartijnK880754270

    Mooie veldschoen. Er blijft dan ook veel gras ed onder de zool kleven. Goede grip. Licht en iets wat smal, maar verder prima.

  • Un peu mitigé

    Samuel651523896

    Un peu serré ! A porter avec des chaussettes extra-fines. La texture est bonne et le confort au pied y est, même s'il faut la porter souvent afin qu'elle s'élargisse.

Pánské boty Nike Astrograbber

Nike Astrograbber

129,99 €

Dolaď si styl

Item 3 of 17