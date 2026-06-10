Pánské boty Nike Astrograbber

Small and Narrow
NikePlusUser5133801
How is a size 11 not a size 11? I have never had to purchase Nikes a 1/2 size larger. Super narrow as well. The 1/2 size up didn’t fix the narrow issue
Moderní bota Astrograbber, která byla poprvé uvedená v návaznosti na model Nike Waffle Trainer, byla navržená tak, aby líp přilnula na umělou trávu na hřištích amerického fotbalu.
Nike Astrograbber
Moderní bota Astrograbber, která byla poprvé uvedená v návaznosti na model Nike Waffle Trainer, byla navržená tak, aby líp přilnula na umělou trávu na hřištích amerického fotbalu.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 3
Small and Narrow
NikePlusUser5133801
How is a size 11 not a size 11? I have never had to purchase Nikes a 1/2 size larger. Super narrow as well. The 1/2 size up didn’t fix the narrow issue
Grip en stijlvol
MartijnK880754270
Mooie veldschoen. Er blijft dan ook veel gras ed onder de zool kleven. Goede grip. Licht en iets wat smal, maar verder prima.
Un peu mitigé
Samuel651523896
Un peu serré ! A porter avec des chaussettes extra-fines. La texture est bonne et le confort au pied y est, même s'il faut la porter souvent afin qu'elle s'élargisse.
Nike Astrograbber