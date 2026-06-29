Pánské boty Nike Air Max TL 2.5 Premium

Muy recomendables
eloyg12499904
Muy cómodas , materiales de primera calidad y buen acabado. Como punto negativo , no me gusta que no se puedan extraer las plantillas ya que uso unas a medida
Bota Air Max TL 2.5 oživuje oblíbený model z konce 90. let a přináší zpět ikonický vlnitý vzhled Air Max. Vzdušný textil v kombinaci s hladkou syntetickou kůží působí elegantně a tlumení Max Air po celé délce příjemně tlumí každý krok.
Nike Air Max TL 2.5 Premium
Bota Air Max TL 2.5 oživuje oblíbený model z konce 90. let a přináší zpět ikonický vlnitý vzhled Air Max. Vzdušný textil v kombinaci s hladkou syntetickou kůží působí elegantně a tlumení Max Air po celé délce příjemně tlumí každý krok.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.5
Muy recomendables
eloyg12499904
Muy cómodas , materiales de primera calidad y buen acabado. Como punto negativo , no me gusta que no se puedan extraer las plantillas ya que uso unas a medida
Scarpe
RobertoD390483154
Ottimo prodotto private in camminare risultano molto commode cansiglate
Nike Air Max TL 2.5 Premium