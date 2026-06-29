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Pánské boty Nike Air Max TL 2.5 Premium - Černá/Černá/Anthracite

Nike Air Max TL 2.5 Premium

Pánské boty

179,99 €
Černá/Černá/Anthracite
Bílá/Pure Platinum/Metallic Silver/Dark Obsidian
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Bota Air Max TL 2.5 oživuje oblíbený model z konce 90. let a přináší zpět ikonický vlnitý vzhled Air Max. Vzdušný textil v kombinaci s hladkou syntetickou kůží působí elegantně a tlumení Max Air po celé délce příjemně tlumí každý krok.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Anthracite
  • Styl: IM4656-001

Nike Air Max TL 2.5 Premium

179,99 €

Bota Air Max TL 2.5 oživuje oblíbený model z konce 90. let a přináší zpět ikonický vlnitý vzhled Air Max. Vzdušný textil v kombinaci s hladkou syntetickou kůží působí elegantně a tlumení Max Air po celé délce příjemně tlumí každý krok.

Výhody

  • Kombinace textilu a syntetické kůže na svršku zvyšuje prodyšnost a odolnost.
  • Tlumení Max Air je měkké a pohodlné a pruží přesně tak, jak má.
  • Odolná gumová podrážka neklouže.

Podrobnosti o produktu

  • Svršek ze syntetické kůže
  • Pěnová mezipodešev
  • Gumová podrážka
  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Anthracite
  • Styl: IM4656-001

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (2)

Hvězdičky: 4.5

  • Muy recomendables

    eloyg12499904

    Muy cómodas , materiales de primera calidad y buen acabado. Como punto negativo , no me gusta que no se puedan extraer las plantillas ya que uso unas a medida

  • Scarpe

    RobertoD390483154

    Ottimo prodotto private in camminare risultano molto commode cansiglate

Pánské boty Nike Air Max TL 2.5 Premium

Nike Air Max TL 2.5 Premium

179,99 €

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