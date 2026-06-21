Pánské boty Nike Air Max TL 2.5

Wunderschön und bequem
maryam24550477
Super. Es ist so wie Beschreibung. Perfekt. Die große ist auch genau wie Beschreibung. Also fällt nicht größer oder kleiner.
Bota Air Max TL 2.5 oživuje oblíbený model z konce 90. let a přináší zpět ikonický vlnitý vzhled Air Max. Vzdušný textil v kombinaci s hladkou syntetickou kůží působí elegantně a tlumení Max Air po celé délce příjemně tlumí každý krok.
Nike Air Max TL 2.5
Bota Air Max TL 2.5 oživuje oblíbený model z konce 90. let a přináší zpět ikonický vlnitý vzhled Air Max. Vzdušný textil v kombinaci s hladkou syntetickou kůží působí elegantně a tlumení Max Air po celé délce příjemně tlumí každý krok.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.8
Wunderschön und bequem
maryam24550477
Super. Es ist so wie Beschreibung. Perfekt. Die große ist auch genau wie Beschreibung. Also fällt nicht größer oder kleiner.
Style and Comfort
Pbrad
They look great and are extremely comfortable. They fit perfect and you can walk in them all day. Has quickly become one of my favorite pairs.
Top
MandyM447821681
Super, stylischer Schuh - fällt grössengerecht aus. Mein Sohn ist begeistert 👍🏼
Nike Air Max TL 2.5