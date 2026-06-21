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Pánské boty Nike Air Max TL 2.5 - Dark Smoke Grey/Metallic Silver/Černá/Wolf Grey

Nike Air Max TL 2.5

Pánské boty

179,99 €
Dark Smoke Grey/Metallic Silver/Černá/Wolf Grey
Smoke Grey/Černá/Dark Smoke Grey/Tough Red
Černá/Černá/Metallic Silver/Černá
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Bota Air Max TL 2.5 oživuje oblíbený model z konce 90. let a přináší zpět ikonický vlnitý vzhled Air Max. Vzdušný textil v kombinaci s hladkou syntetickou kůží působí elegantně a tlumení Max Air po celé délce příjemně tlumí každý krok.


  • Zobrazená barva: Dark Smoke Grey/Metallic Silver/Černá/Wolf Grey
  • Styl: IO3037-002

Nike Air Max TL 2.5

179,99 €

Bota Air Max TL 2.5 oživuje oblíbený model z konce 90. let a přináší zpět ikonický vlnitý vzhled Air Max. Vzdušný textil v kombinaci s hladkou syntetickou kůží působí elegantně a tlumení Max Air po celé délce příjemně tlumí každý krok.

Výhody

  • Kombinace textilu a syntetické kůže na svršku zvyšuje prodyšnost a odolnost.
  • Tlumení Max Air je měkké a pohodlné a pruží přesně tak, jak má.
  • Odolná gumová podrážka neklouže.

Podrobnosti o produktu

  • Pěnová mezipodešev
  • Gumová podrážka
  • Zobrazená barva: Dark Smoke Grey/Metallic Silver/Černá/Wolf Grey
  • Styl: IO3037-002

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (84)

Hvězdičky: 4.8

  • Wunderschön und bequem

    maryam24550477

    Super. Es ist so wie Beschreibung. Perfekt. Die große ist auch genau wie Beschreibung. Also fällt nicht größer oder kleiner.

  • Style and Comfort

    Pbrad

    They look great and are extremely comfortable. They fit perfect and you can walk in them all day. Has quickly become one of my favorite pairs.

  • Top

    MandyM447821681

    Super, stylischer Schuh - fällt grössengerecht aus. Mein Sohn ist begeistert 👍🏼

Pánské boty Nike Air Max TL 2.5

Nike Air Max TL 2.5

179,99 €

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