 
obrázek 1 ze 8
Nejlépe hodnoceno
Pánské boty Nike Air Max Plus VII „Kylian Mbappé“ - Plum Eclipse/Metallic Gold Grain/Černá/Barely Volt

Nike Air Max Plus VII „Kylian Mbappé“

Pánské boty

Sleva 30
Plum Eclipse/Metallic Gold Grain/Černá/Barely Volt
Bílá/Černá/Smoke Grey/Bílá
Černá/Černá/Anthracite/Černá
Bílá/Blue Crystal/Metallic Silver/Bílá
Light Smoke Grey/Dark Smoke Grey/Hot Curry
Černá/Dark Smoke Grey/Metallic Pewter/Illusion Green
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Kylian Mbappé byl vždycky fanouškem modelu Air Max Plus VII, a to tak moc, že se jím inspiroval při vývoji svých výkonnostních kopaček. Ber tuto verzi TN7 jako analogii Kylianovy kopačky na každý den. Když už jsi u toho, všimni si speciálního štítku na jazyku a barevného schématu.


  • Zobrazená barva: Plum Eclipse/Metallic Gold Grain/Černá/Barely Volt
  • Styl: HQ2197-200

Nike Air Max Plus VII „Kylian Mbappé“

Sleva 30

Kylian Mbappé byl vždycky fanouškem modelu Air Max Plus VII, a to tak moc, že se jím inspiroval při vývoji svých výkonnostních kopaček. Ber tuto verzi TN7 jako analogii Kylianovy kopačky na každý den. Když už jsi u toho, všimni si speciálního štítku na jazyku a barevného schématu.

Výhody

  • Svršek ze síťoviny s prvky ze syntetické kůže je odolný a prodyšný.
  • Pásek v oblasti klenby pro extra oporu.
  • Jednotky Nike Air jsou lehké a dobře tlumí.
  • Odolná gumová podrážka neklouže.

Podrobnosti o produktu

  • Zobrazená barva: Plum Eclipse/Metallic Gold Grain/Černá/Barely Volt
  • Styl: HQ2197-200

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (80)

Hvězdičky: 4.4

  • Nike Air Max Plus VII

    AntonínN62264398

    Moc hezké , pohodlné a kvalitní sportovní boty

  • A little on the heavy side.

    Aaron197386982

    Nothing “Light Weight” about these sneakers. I knew this prior to purchasing so I wasn’t worried about it. Just warning you that these sneakers have some weight to them. They seem very adorable and are well built. The fit and finish on them is what you expect from Nike. I’ve only had them for about a week and the comfort level is of seven out of 10.

  • Review

    Lakesha C

    The shoe looks great, comfort is a plus, and the color is perfect to match my husband's jersey

Pánské boty Nike Air Max Plus VII „Kylian Mbappé“

Nike Air Max Plus VII „Kylian Mbappé“

Sleva 30

Dolaď si styl

Item 3 of 7

Kulturní pilíř

Když se v 90. letech Nike Air Max Plus objevily na trhu, rychle si podmanily i pařížské ulice jako symbol rychlosti, stylu a uznání.

Dvě ikony. Stejná DNA.

Uniforma pařížských ulic, nově přepracovaná pro pařížskou legendu Kyliana Mbappého s jeho novými Mercurial Superfly a Air Max Plus VII.