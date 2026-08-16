Pánské boty Nike Air Max Plus VII „Kylian Mbappé“

Nike Air Max Plus VII
AntonínN62264398
Moc hezké , pohodlné a kvalitní sportovní boty
Kylian Mbappé byl vždycky fanouškem modelu Air Max Plus VII, a to tak moc, že se jím inspiroval při vývoji svých výkonnostních kopaček. Ber tuto verzi TN7 jako analogii Kylianovy kopačky na každý den. Když už jsi u toho, všimni si speciálního štítku na jazyku a barevného schématu.
Nike Air Max Plus VII „Kylian Mbappé“
Kylian Mbappé byl vždycky fanouškem modelu Air Max Plus VII, a to tak moc, že se jím inspiroval při vývoji svých výkonnostních kopaček. Ber tuto verzi TN7 jako analogii Kylianovy kopačky na každý den. Když už jsi u toho, všimni si speciálního štítku na jazyku a barevného schématu.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.4
Nike Air Max Plus VII
AntonínN62264398
Moc hezké , pohodlné a kvalitní sportovní boty
A little on the heavy side.
Aaron197386982
Nothing “Light Weight” about these sneakers. I knew this prior to purchasing so I wasn’t worried about it. Just warning you that these sneakers have some weight to them. They seem very adorable and are well built. The fit and finish on them is what you expect from Nike. I’ve only had them for about a week and the comfort level is of seven out of 10.
Review
Lakesha C
The shoe looks great, comfort is a plus, and the color is perfect to match my husband's jersey
Nike Air Max Plus VII „Kylian Mbappé“
Když se v 90. letech Nike Air Max Plus objevily na trhu, rychle si podmanily i pařížské ulice jako symbol rychlosti, stylu a uznání.
Uniforma pařížských ulic, nově přepracovaná pro pařížskou legendu Kyliana Mbappého s jeho novými Mercurial Superfly a Air Max Plus VII.