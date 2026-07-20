Pánské boty Nike Air Max Plus VII

Antoine968175515
Parfaites, commandées le 15 juin fidèle à la photo !!!!!
Tahle verze modelu Plus bere siluetu z 90. let a vlévá jí kyberprostorovou energii přelomu tisíciletí. Model 7 se vzdává klasické konstrukce originálu a nahrazuje ji tečkovanou vrstvou na svršku. Motivy škorpiona na jazyku dodávají ještě větší šmrnc.
Nike Air Max Plus VII
Tahle verze modelu Plus bere siluetu z 90. let a vlévá jí kyberprostorovou energii přelomu tisíciletí. Model 7 se vzdává klasické konstrukce originálu a nahrazuje ji tečkovanou vrstvou na svršku. Motivy škorpiona na jazyku dodávají ještě větší šmrnc.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Antoine968175515
Parfaites, commandées le 15 juin fidèle à la photo !!!!!
Nike Air Max Plus VII