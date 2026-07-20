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Pánské boty Nike Air Max Plus VII - Černá/Gamma Blue/Chrome

Nike Air Max Plus VII

Pánské boty

199,99 €
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Tahle verze modelu Plus bere siluetu z 90. let a vlévá jí kyberprostorovou energii přelomu tisíciletí. Model 7 se vzdává klasické konstrukce originálu a nahrazuje ji tečkovanou vrstvou na svršku. Motivy škorpiona na jazyku dodávají ještě větší šmrnc.


  • Zobrazená barva: Černá/Gamma Blue/Chrome
  • Styl: IQ9429-001

Nike Air Max Plus VII

199,99 €

Tahle verze modelu Plus bere siluetu z 90. let a vlévá jí kyberprostorovou energii přelomu tisíciletí. Model 7 se vzdává klasické konstrukce originálu a nahrazuje ji tečkovanou vrstvou na svršku. Motivy škorpiona na jazyku dodávají ještě větší šmrnc.

Výhody

  • Svršek ze síťoviny s prvky ze syntetické kůže je odolný a prodyšný.
  • Pásek v oblasti klenby vytváří extra oporu.
  • Tlumení Max Air je měkké a pohodlné a pruží přesně tak, jak má.

Podrobnosti o produktu

  • Pěnová mezipodešev
  • Gumová podrážka
  • Zobrazená barva: Černá/Gamma Blue/Chrome
  • Styl: IQ9429-001

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • Antoine968175515

    Parfaites, commandées le 15 juin fidèle à la photo !!!!!

Pánské boty Nike Air Max Plus VII

Nike Air Max Plus VII

199,99 €

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