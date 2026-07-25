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Pánské boty Nike Air Max Plus Premium „Scorpion“ - Černá/Chrome/Gamma Blue

Nike Air Max Plus Premium „Scorpion“

Pánské boty

189,99 €
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V Air Max Plus můžeš ukázat svůj vyhraněný styl. Ikonický klecovitý design opepří tvůj look jaksepatří a vzdušná síťovina tě ochladí. Tahle elegantní barevná kombinace má díky motivům škorpiona na jazyku ještě větší šmrnc. K tomu viditelné tlumení a můžeš v pohodlí oslavit svůj styl.


  • Zobrazená barva: Černá/Chrome/Gamma Blue
  • Styl: IM9624-001

Nike Air Max Plus Premium „Scorpion“

189,99 €

V Air Max Plus můžeš ukázat svůj vyhraněný styl. Ikonický klecovitý design opepří tvůj look jaksepatří a vzdušná síťovina tě ochladí. Tahle elegantní barevná kombinace má díky motivům škorpiona na jazyku ještě větší šmrnc. K tomu viditelné tlumení a můžeš v pohodlí oslavit svůj styl.

Výhody

  • Textilní svršek s prvky ze syntetické kůže je odolný a prodyšný.
  • Pásek v oblasti klenby vytváří extra oporu.
  • Jednotky Nike Air jsou lehké a dobře tlumí.
  • Odolná gumová podrážka neklouže.

Podrobnosti o produktu

  • Pěnová mezipodešev
  • Gumová podrážka
  • Zobrazená barva: Černá/Chrome/Gamma Blue
  • Styl: IM9624-001

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (2)

Hvězdičky: 3

  • AdemY721434952

    Obwohl 1,5 nummern grösser bestellt und trotzdem eng bis zum geht nicht mehr schade für so einen tollen schuh

  • DAVIDM28103237

    Zapatillas fantásticas y muy cómodas, mi padre está encantado con ellas

Pánské boty Nike Air Max Plus Premium „Scorpion“

Nike Air Max Plus Premium „Scorpion“

189,99 €

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