Pánské boty Nike Air Max Plus Premium „Scorpion“

AdemY721434952
Obwohl 1,5 nummern grösser bestellt und trotzdem eng bis zum geht nicht mehr schade für so einen tollen schuh
V Air Max Plus můžeš ukázat svůj vyhraněný styl. Ikonický klecovitý design opepří tvůj look jaksepatří a vzdušná síťovina tě ochladí. Tahle elegantní barevná kombinace má díky motivům škorpiona na jazyku ještě větší šmrnc. K tomu viditelné tlumení a můžeš v pohodlí oslavit svůj styl.
Nike Air Max Plus Premium „Scorpion“
V Air Max Plus můžeš ukázat svůj vyhraněný styl. Ikonický klecovitý design opepří tvůj look jaksepatří a vzdušná síťovina tě ochladí. Tahle elegantní barevná kombinace má díky motivům škorpiona na jazyku ještě větší šmrnc. K tomu viditelné tlumení a můžeš v pohodlí oslavit svůj styl.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 3
AdemY721434952
Obwohl 1,5 nummern grösser bestellt und trotzdem eng bis zum geht nicht mehr schade für so einen tollen schuh
DAVIDM28103237
Zapatillas fantásticas y muy cómodas, mi padre está encantado con ellas
Nike Air Max Plus Premium „Scorpion“