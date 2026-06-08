Pánské boty Nike Air Max Plus OG Premium

Cheaply Made Shoe
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Shoes are extremely cheaply made . glue marks everywhere. I can't recommend.
Oslav fotbal na jeho největší scéně v těchhle Air Max Plus. Tahle edice vyměňuje tradiční barvy Le Tricolore za mátové a měděné odstíny jako poctu patině na Soše svobody a přináší ikonickým teniskám nenápadnou energii „Allez les Bleus!“. Překrytí ze syntetické kůže a textilu dodá tvému vzhledu jiskru. K tomu viditelné tlumení Air Max a můžeš v pohodlí slavit svůj rebelský styl.
Nike Air Max Plus OG Premium
Oslav fotbal na jeho největší scéně v těchhle Air Max Plus. Tahle edice vyměňuje tradiční barvy Le Tricolore za mátové a měděné odstíny jako poctu patině na Soše svobody a přináší ikonickým teniskám nenápadnou energii „Allez les Bleus!“. Překrytí ze syntetické kůže a textilu dodá tvému vzhledu jiskru. K tomu viditelné tlumení Air Max a můžeš v pohodlí slavit svůj rebelský styl.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
1 hvězdička
Cheaply Made Shoe
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Shoes are extremely cheaply made . glue marks everywhere. I can't recommend.
Nike Air Max Plus OG Premium