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Pánské boty Nike Air Max Plus OG Premium - Vícebarevná/Vícebarevná/Monarch/Černá

Nike Air Max Plus OG Premium

Pánské boty

Sleva 30
Vícebarevná/Vícebarevná/Monarch/Černá
Bílá/Černá/Blue Crystal
Navrhni si vlastní design na Nike By You
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Oslav fotbal na jeho největší scéně v těchhle Air Max Plus. Tahle edice vyměňuje tradiční barvy Le Tricolore za mátové a měděné odstíny jako poctu patině na Soše svobody a přináší ikonickým teniskám nenápadnou energii „Allez les Bleus!“. Překrytí ze syntetické kůže a textilu dodá tvému vzhledu jiskru. K tomu viditelné tlumení Air Max a můžeš v pohodlí slavit svůj rebelský styl.


  • Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná/Monarch/Černá
  • Styl: IQ0168-900

Nike Air Max Plus OG Premium

Sleva 30

Oslav fotbal na jeho největší scéně v těchhle Air Max Plus. Tahle edice vyměňuje tradiční barvy Le Tricolore za mátové a měděné odstíny jako poctu patině na Soše svobody a přináší ikonickým teniskám nenápadnou energii „Allez les Bleus!“. Překrytí ze syntetické kůže a textilu dodá tvému vzhledu jiskru. K tomu viditelné tlumení Air Max a můžeš v pohodlí slavit svůj rebelský styl.

Výhody

  • Pásek v oblasti klenby vytváří extra oporu.
  • Jednotky Nike Air jsou lehké a dobře tlumí.
  • Odolná gumová podrážka neklouže.

Podrobnosti o produktu

  • Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná/Monarch/Černá
  • Styl: IQ0168-900

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1)

1 hvězdička

  • Cheaply Made Shoe

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    Shoes are extremely cheaply made . glue marks everywhere. I can't recommend.

Pánské boty Nike Air Max Plus OG Premium

Nike Air Max Plus OG Premium

Sleva 30

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