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Pánské boty Nike Air Max Plus - Černá/Anthracite/Pink Foam/Bílá

Nike Air Max Plus

Pánské boty

Sleva 30 %
Černá/Anthracite/Pink Foam/Bílá
Bílá/Pearl Grey/Černá/Neon Yellow
Navrhni si vlastní design na Nike By You
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V Air Max Plus můžeš ukázat svůj vyhraněný styl. Ikonický klecovitý design opepří tvůj look jaksepatří a vzdušná síťovina tě ochladí. K tomu viditelné tlumení a můžeš v pohodlí oslavit svůj rebelský styl.


  • Zobrazená barva: Černá/Anthracite/Pink Foam/Bílá
  • Styl: IU7540-001

Nike Air Max Plus

Sleva 30 %

V Air Max Plus můžeš ukázat svůj vyhraněný styl. Ikonický klecovitý design opepří tvůj look jaksepatří a vzdušná síťovina tě ochladí. K tomu viditelné tlumení a můžeš v pohodlí oslavit svůj rebelský styl.

Výhody

  • Svršek ze síťoviny s prvky ze syntetické kůže je odolný a prodyšný.
  • Pásek v oblasti klenby vytváří extra oporu.
  • Jednotky Nike Air jsou lehké a dobře tlumí.
  • Odolná gumová podrážka neklouže.

Podrobnosti o produktu

  • Pěnová mezipodešev
  • Gumová podrážka
  • Zobrazená barva: Černá/Anthracite/Pink Foam/Bílá
  • Styl: IU7540-001

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (11)

Hvězdičky: 4.7

  • Ruben3fee08d75b704c0ca84babbcca615482

    Alles top, Nike fällt bischen kleiner aus, deshalb habe jetzt eine Größe größer bestellt

  • speakers d'exception

    RobertC576708890

    Belles et confortables,un rêve devenu réalité

  • Santiago103498437

    Produto com super qualidade, com muito conforto e super lindo

Pánské boty Nike Air Max Plus

Nike Air Max Plus

Sleva 30 %

Dolaď si styl

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