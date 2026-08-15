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Pánské boty Nike Air Max Plus 3 - Černá/Smoke Grey

Nike Air Max Plus 3

Pánské boty

189,99 €
Černá/Smoke Grey
Bílá/Vast Grey/Bílá
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Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Tenhle model Air Max Plus 3 vzdává hold tradici decentním odkazem na své předchůdce. Osvědčená kombinace pěnového tlumení a jednotek Max Air na každém kroku příjemně pruží a poskytuje pohodlí. Futuristické designové linie a elegantní detaily posouvají tyhle tenisky poutavým způsobem do současnosti.


  • Zobrazená barva: Černá/Smoke Grey
  • Styl: IF6319-001

Nike Air Max Plus 3

189,99 €

Tenhle model Air Max Plus 3 vzdává hold tradici decentním odkazem na své předchůdce. Osvědčená kombinace pěnového tlumení a jednotek Max Air na každém kroku příjemně pruží a poskytuje pohodlí. Futuristické designové linie a elegantní detaily posouvají tyhle tenisky poutavým způsobem do současnosti.

Výhody

  • Svršek ze syntetické kůže a vzdušné síťoviny je prodyšný, odolný a zpevňuje nohu.
  • Jednotky Max Air v patě, které jsme původně navrhli pro výkonnostní běhání, jsou lehké a skvěle tlumí.
  • Leštěné plastové prvky na špičce zvyšují odolnost a dodají ti šmrnc.
  • Neklouzavá gumová podrážka.

Podrobnosti o produktu

  • Zobrazená barva: Černá/Smoke Grey
  • Styl: IF6319-001

Vznik modelu Nike Air Max

Boty Nike s revoluční technologií Air se poprvé představily v roce 1978. V roce 1987 pak spatřil světlo světa model Air Max 1 s viditelnou jednotkou Air v patě. Fanoušci téhle značky tak mohli tlumení Air nejenom cítit, ale i vidět. Od té doby se nová generace bot Air Max stala mezi sportovci a sběrateli hitem díky výrazným barevným kombinacím a spolehlivému odlehčenému tlumení.

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (80)

Hvězdičky: 4.6

  • ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ65729884

    Απίστευτο παπούτσι, τέλεια εφαρμογή θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα

  • Abdoulaya800e13a493a4e81b4604af01c631eaf

    J’aime bien la paire elle bien confortable pour marcher à longueur de journée

  • Air Max Plus 3

    GerardG220302696

    Perfect trainers that arrived 3 days after my order was placed. Really pleased.

Pánské boty Nike Air Max Plus 3

Nike Air Max Plus 3

189,99 €

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