Pánské boty Nike Air Max Plus 3

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ65729884
Απίστευτο παπούτσι, τέλεια εφαρμογή θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα
Tenhle model Air Max Plus 3 vzdává hold tradici decentním odkazem na své předchůdce. Osvědčená kombinace pěnového tlumení a jednotek Max Air na každém kroku příjemně pruží a poskytuje pohodlí. Futuristické designové linie a elegantní detaily posouvají tyhle tenisky poutavým způsobem do současnosti.
Nike Air Max Plus 3
Tenhle model Air Max Plus 3 vzdává hold tradici decentním odkazem na své předchůdce. Osvědčená kombinace pěnového tlumení a jednotek Max Air na každém kroku příjemně pruží a poskytuje pohodlí. Futuristické designové linie a elegantní detaily posouvají tyhle tenisky poutavým způsobem do současnosti.
Boty Nike s revoluční technologií Air se poprvé představily v roce 1978. V roce 1987 pak spatřil světlo světa model Air Max 1 s viditelnou jednotkou Air v patě. Fanoušci téhle značky tak mohli tlumení Air nejenom cítit, ale i vidět. Od té doby se nová generace bot Air Max stala mezi sportovci a sběrateli hitem díky výrazným barevným kombinacím a spolehlivému odlehčenému tlumení.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.6
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ65729884
Απίστευτο παπούτσι, τέλεια εφαρμογή θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα
Abdoulaya800e13a493a4e81b4604af01c631eaf
J’aime bien la paire elle bien confortable pour marcher à longueur de journée
Air Max Plus 3
GerardG220302696
Perfect trainers that arrived 3 days after my order was placed. Really pleased.
Nike Air Max Plus 3