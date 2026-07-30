Pánské boty Nike Air Max Moto 2K

Taille 47 parfaite
brigitte518719557
Parfaites Légères et très joli look
Model Air Max Moto znáš, a přesto tě překvapí. Teď je připravený vyrazit na pořádnou jízdu. Svršek z ripstopu a tkaničky se stahováním doplňují detaily inspirované výkonem a Max Air v patě.
Nike Air Max Moto 2K
Model Air Max Moto znáš, a přesto tě překvapí. Teď je připravený vyrazit na pořádnou jízdu. Svršek z ripstopu a tkaničky se stahováním doplňují detaily inspirované výkonem a Max Air v patě.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.7
Taille 47 parfaite
brigitte518719557
Parfaites Légères et très joli look
Incredible shoes but size up one whole size.
BrandonD711548387
Buy these shoes one size up, trust me. I have several pair of these shoes and they are the most comfortable Nikes I own.
RollandC820324734
Great shoe. Comfortable but the outer/topline of the shoe feels like I’ll bust through them if I walk to fast.
Nike Air Max Moto 2K