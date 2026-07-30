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Pánské boty Nike Air Max Moto 2K - Černá/Černá/Anthracite/Černá

Nike Air Max Moto 2K

Pánské boty

139,99 €
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Model Air Max Moto znáš, a přesto tě překvapí. Teď je připravený vyrazit na pořádnou jízdu. Svršek z ripstopu a tkaničky se stahováním doplňují detaily inspirované výkonem a Max Air v patě.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Anthracite/Černá
  • Styl: IR0072-002

Nike Air Max Moto 2K

139,99 €

Model Air Max Moto znáš, a přesto tě překvapí. Teď je připravený vyrazit na pořádnou jízdu. Svršek z ripstopu a tkaničky se stahováním doplňují detaily inspirované výkonem a Max Air v patě.

Výhody

  • Tlumení Max Air je měkké a pohodlné a pruží přesně tak, jak má.
  • Svršek z ripstopu a syntetické kůže je prodyšný a odolný.
  • Prostorná špička zvyšuje pohodlí, přitom zachovává eleganci.

Podrobnosti o produktu

  • Pěnová mezipodešev
  • Gumová podrážka
  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Anthracite/Černá
  • Styl: IR0072-002

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (3)

Hvězdičky: 4.7

  • Taille 47 parfaite

    brigitte518719557

    Parfaites Légères et très joli look

  • Incredible shoes but size up one whole size.

    BrandonD711548387

    Buy these shoes one size up, trust me. I have several pair of these shoes and they are the most comfortable Nikes I own.

  • RollandC820324734

    Great shoe. Comfortable but the outer/topline of the shoe feels like I’ll bust through them if I walk to fast.

Pánské boty Nike Air Max Moto 2K

Nike Air Max Moto 2K

139,99 €

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