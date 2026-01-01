 
obrázek 1 ze 9
Pánské boty Nike Air Max Moto 2K - Platinum Tint/Sail/Anthracite/Metallic Silver

Nike Air Max Moto 2K

Pánské boty

139,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Model Air Max Moto 2K znáš, a přesto tě překvapí. Teď je připravený vyrazit na pořádnou jízdu. Metalické akcenty doplňují funkční prvky a tlumení Max Air.


  • Zobrazená barva: Platinum Tint/Sail/Anthracite/Metallic Silver
  • Styl: IV5759-094

Nike Air Max Moto 2K

139,99 €

Model Air Max Moto 2K znáš, a přesto tě překvapí. Teď je připravený vyrazit na pořádnou jízdu. Metalické akcenty doplňují funkční prvky a tlumení Max Air.

Výhody

  • Svršek kombinuje syntetickou kůži a textilie, které vytváří vrstvený vzhled, co vydrží.
  • Tlumení Max Air je měkké a pohodlné a pruží přesně tak, jak má.
  • Odolná gumová podrážka neklouže.

Podrobnosti o produktu

  • Pěnová mezipodešev
  • Gumová podrážka
  • Prvky s reflexním designem
  • Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
  • Zobrazená barva: Platinum Tint/Sail/Anthracite/Metallic Silver
  • Styl: IV5759-094

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (0)

Žádné recenze

Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Nike Air Max Moto 2K.

    Pánské boty Nike Air Max Moto 2K

    Nike Air Max Moto 2K

    139,99 €

    Dolaď si styl

    Item 3 of 6