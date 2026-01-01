Pánské boty Nike Air Max Moto 2K

obrázek 1 ze 9
Nike Air Max Moto 2K
Pánské boty
139,99 €
Model Air Max Moto 2K znáš, a přesto tě překvapí. Teď je připravený vyrazit na pořádnou jízdu. Metalické akcenty doplňují funkční prvky a tlumení Max Air.
- Zobrazená barva: Platinum Tint/Sail/Anthracite/Metallic Silver
- Styl: IV5759-094
Nike Air Max Moto 2K
139,99 €
Model Air Max Moto 2K znáš, a přesto tě překvapí. Teď je připravený vyrazit na pořádnou jízdu. Metalické akcenty doplňují funkční prvky a tlumení Max Air.
Výhody
- Svršek kombinuje syntetickou kůži a textilie, které vytváří vrstvený vzhled, co vydrží.
- Tlumení Max Air je měkké a pohodlné a pruží přesně tak, jak má.
- Odolná gumová podrážka neklouže.
Podrobnosti o produktu
- Pěnová mezipodešev
- Gumová podrážka
- Prvky s reflexním designem
- Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
- Zobrazená barva: Platinum Tint/Sail/Anthracite/Metallic Silver
- Styl: IV5759-094
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Recenze (0)
Recenze (0)
Žádné recenze
Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Nike Air Max Moto 2K.
Nike Air Max Moto 2K
139,99 €